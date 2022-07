El ex ministro de Educación Raúl Figueroa sostuvo que el primer informe de caracterización socioeconómica de las y los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) presentado por el Gobierno posee “una serie de vicios y errores“.

En entrevista con CNN Chile, Figueroa afirmó que “no es la primera vez que se trata de hacer esta caracterización y (…) la que se entregó ahora tiene una serie de vicios y errores que es importante corregir para que precisamente el valor de entregar información sea bien recibido por la ciudadanía”, afirmó.

Lee también: Subsecretaria de Educación Superior y la condonación de CAE: “Nuestro compromiso es condonar a todos los deudores”

El ex secretario de Estado detalló que el principal error del informe “es que a todos aquellos deudores que no han declarado tener rentas se les consideró que tenían una renta de $0 y eso distorsiona toda la muestra porque el informe dice que el 38% de los deudores gana menos de $250 y que el promedio de ese 38% serían $47 mil y eso no calza con la realidad“.

“Yo creo que es muy importante -y creo que sería relevante que se hiciera pronto para despejar dudas- que el Ministerio de Educación ponga a disposición del mundo académico las bases de datos sobre los cuales hicieron este análisis“, añadió Figueroa, recalcando que el problema es metodológico.

Lee también: Senado aprobó veto sustitutivo a proyecto de infraestructura crítica: Hoy se vota en la Cámara

El ex ministro insistió que se necesita “identificar con claridad quiénes son los que no tienen problemas para pagar, porque respecto a ellos nada justifica una condonación, quienes sí y cuál es el mecanismo adecuado para contribuir a ayudarlos”.

“Ahora (el Gobierno) dice que la propuesta llegará el próximo año. Es muy relevante que conozcamos pronto el detalle de la propuesta de condonación para poder analizar esa política y poneros de acuerdo, pero si nos demoramos un año en conocer la propuesta, eso solo genera distorsión”, cerró.