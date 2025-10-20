Ramón Cavieres, vocero de Pulso Ciudadano, analiza la carrera presidencial: “Se está disputando el tercer lugar”

Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research, abordó los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano sobre las preferencias presidenciales de cara a las elecciones del 16 de noviembre.

Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano, analizó en Tolerancia Cero de CNN Chile, la recta final de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

Desde su análisis, comentó que la carrera presidencial se mantiene “bastante estable” respecto a las preferencias, y que en los últimos meses las cifras “no se han movido”.

“Lo relevante es que hay tres candidatos que se están disputando el tercer lugar, quienes no presentan diferencia estadística en términos de representación”, sostuvo. Los abanderados serían Evelyn Matthei, Franco Parisi y Johannes Kaiser.

“Y mirándolo en términos numéricos y estadísticos, hoy día perfectamente Matthei, que está en tercer lugar, podría estar en cuarto”, agregó.

En esa línea, Cavieres proyectó que el escenario más probable es que los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast pasen a segunda vuelta.

Consultado por el perfil del “votante obligado”, Cavieres detalló que realizaron un seguimiento en los comicios pasados y describió que se trata de segmentos populares que se autodenominan sin posición política.

“Antiguamente era del orden del 60% de la población, pero ese votante, cuando nosotros hacíamos las proyecciones electorales, tendía a comportarse de manera similar al resto de la población”, explicó.

Al analizar este grupo en la actualidad, señaló que se mantiene el mismo nivel socioeconómico, con cerca del 40% que declara indefinición política.

“Ahora, por supuesto que pasar de un escenario de voto voluntario, como en una primera vuelta presidencial, a uno de voto obligatorio, genera incertidumbre desde el punto de vista de la investigación”, cerró.

Encuesta Pulso Ciudadano