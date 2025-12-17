Ramírez por carta de Jackson: “Ojalá haya más autocrítica tipo Jackson que lo que hemos visto de la presidenta del FA”

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, comentó en CNN Chile la reflexión realizada por el exministro Giorgio Jackson tras la derrota electoral: “Jamás pensé que diría esto, pero ojalá que haya más autocrítica tipo Jackson que lo que hemos visto hasta ahora de Constanza Martínez y Andrés Couble respecto de cómo van a ser oposición”.
El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió en Hoy es Noticia de CNN Chile a la carta del exministro Giorgio Jackson, en la que deslizó una reflexión tras los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde resultó electo José Antonio Kast con un amplio margen frente a Jeannette Jara.
Respecto al documento de 14 páginas elaborado por Jackson, en el que menciona una serie de “errores evitables”, como la visita a Temucuicui, los indultos, el rechazo a la reforma tributaria y las controversias en acuerdos como Codelco-SQM y pensiones, además de los casos Convenios y Monsalve, Ramírez comentó: “Me suscribo a todos esos puntos. Creo que todos fueron errores importantes del gobierno, y creo que en política hacerse autocrítica es valioso si se hace con la intención de cambiar y mejorar”.
En esa línea, sostuvo que con la administración entrante el Frente Amplio(FA) deberá demostrar, como futura oposición, si realmente cambió o si volverá a actuar de manera “desleal” con la ciudadanía, cuando, a su juicio, era “mucho más importante hacerle daño al Presidente Sebastián Piñera que resolver los problemas de los chilenos”.
Finalmente, concluyó: “El domingo estuve en Televisión Nacional (TVN) con la presidenta del FA, Constanza Martínez. No había pasado una hora del discurso de Kast y ella lo hizo pedazos. Ayer, en La Tercera, el secretario general del partido, Andrés Couble, defendió las acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera, cosa que a mí me parece increíble. Jamás pensé que diría esto, pero ojalá que haya más autocrítica tipo Jackson que lo que hemos visto hasta ahora de Martínez y Couble respecto de cómo van a ser oposición”.
