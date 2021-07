Tras los cambios al Plan Paso a Paso, el doctor en Física e investigador del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, Rafael González, indicó en entrevista con CNN Chile que “vienen en un muy mal momento, con la incertidumbre que nos están entregando las variantes. No parece ninguna buena idea lo que se está haciendo en esa dirección”. “Mucho de lo que se planteó ahora va contra el sentido común y contra la evidencia que estamos viendo en el mundo. Lo que estamos viendo no son buenas señales, entonces lo que uno puede pensar es que esto no va a mejorar pronto”, sentenció. Asimismo, afirmó con respecto a la variante delta que “se habla de un contagio fugaz, de que en pocos segundos podría haber un contagio entre personas. Es muy preocupante”.