Radiografía a los programas de gobierno: Experto dice que proyecto de Matthei “tiene mayor tecnicidad, es más materializable”

A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, Aldo Mascareño, investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), analizó los programas de los principales candidatos a La Moneda, destacando tanto su elaboración como sus diferencias ideológicas, técnicas y de estilo.

En conversación con Hoy Es Noticia de CNN Chile, el experto realizó una radiografía del panorama programático, resaltando que, más allá de las diferencias políticas, el proceso de elaboración de propuestas ha sido robusto y variado.

“Los programas presidenciales fueron hechos con dedicación. La calidad es buena, independiente de las preferencias ideológicas”, señaló Mascareño, subrayando que todos los equipos mostraron un esfuerzo serio por traducir sus propuestas en documentos concretos.

El académico hizo una diferenciación clara entre los enfoques de los candidatos. Según explicó, algunos programas, como los de Eduardo Artés, Johannes Kaiser y Franco Parisi, tienen un enfoque más popular, es decir, con un lenguaje más accesible y orientado a captar las preocupaciones inmediatas de la ciudadanía.

No obstante, advirtió que Kaiser y Artés incorporan también un fuerte componente doctrinario, lo que se refleja en la rigidez de sus propuestas.

“La mayor diferencia en el uso de lenguaje está entre el programa de Artés y el de Jara. Hay una mayor distancia lingüística ahí que entre Jara y los candidatos de derecha”, agregó, destacando que en algunos casos las diferencias no se alinean necesariamente con la ubicación política tradicional.

En cuanto a los aspectos técnicos, Mascareño identificó el programa de Evelyn Matthei como el más sólido: “Es el programa con mayor tecnicidad, lo que lo hace más materializable”.

También destacó que tanto Matthei como José Antonio Kast presentan propuestas realistas, aunque con visiones distintas del país: “Kast parte desde una lógica de emergencia nacional, mientras que Matthei afirma un Chile positivo, con potencialidades. Ambos parecen realizables, pero con enfoques distintos”.

Finalmente, Mascareño comentó que el programa de Kaiser es el más extenso, al punto de compararlo con un libro.

“Es tremendamente detallado, pero también reiterativo”, puntualizó.