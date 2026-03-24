Jaime Quintana y alza de combustibles: “Ni siquiera la dictadura se atrevió a tanto en crisis internacionales”

En conversación con CNN Chile Radio, el presidente del PPD y exsenador, Jaime Quintana, calificó como "una medida muy equivocada" el incremento en el precio de los combustibles anunciado por el Ejecutivo. El dirigente advirtió sobre el impacto en la economía familiar y llamó al Gobierno a revertir la decisión antes de que se consolide este jueves.

El presidente del PPD, Jaime Quintana, arremetió contra la administración de José Antonio Kast tras el anuncio de un alza histórica en los precios de los combustibles, que alcanzará los $370 por litro en las bencinas y $580 en el diésel. En una dura crítica al manejo económico, el dirigente aseguró que no existe registro de un incremento de tal magnitud en la historia reciente del país, calificando la medida como un golpe directo a la economía de la clase trabajadora.

¿Qué dijo Jaime Quintana sobre el precio de las bencinas?

Durante su intervención en CNN Chile Radio, Quintana expresó su preocupación por el impacto social de la medida adoptada por el Ministerio de Hacienda. “Es complejo porque el país no tiene recuerdo, ni siquiera en tiempo de dictadura… de una sola vez no hay registro y por lo mismo parece una cosa muy complicada, parece una medida muy equivocada por todo lo que esto va a significar”, señaló el exparlamentario.

#CNNChileRadio | Jaime Quintana, exsenador (PPD): “Ni siquiera la Dictadura se atrevió a tanto. Si uno mira lo que pasó el 2022 y como el Gobierno de Boric enfrenta la crisis de Ucrania, habían alternativas. Nadie puede creer el relato de la emergencia”. 📡 Sigue la señal aquí:… pic.twitter.com/xFO4FH4Ebf — CNN Chile (@CNNChile) March 24, 2026

El líder del PPD cuestionó el diseño político del Gobierno, acusando una “indolencia” frente a la realidad de las familias chilenas. Según Quintana, el argumento de la estrechez fiscal y la crisis internacional por la guerra en Medio Oriente es insuficiente, comparando la situación con la gestión de Gabriel Boric en 2022. “Boric fue responsable y llenó el Mepco, le puso 2.500 millones de dólares para que las familias chilenas no pagaran el costo cuando también estaba la invasión de Rusia en Ucrania“, recordó.

¿Existe un trasfondo ideológico en las decisiones del Gobierno?

Para Jaime Quintana, la negativa a utilizar mecanismos de estabilización como el Mepco responde a una “decisión ideológica” del Ejecutivo de José Antonio Kast. Criticó que, mientras se permite este aumento, el Gobierno insista en rebajar impuestos a sectores de altos ingresos y grandes empresas. “No concibo cómo un parlamentario va a apoyar estas medidas (…) esto es un decreto táctico del gobierno de que se acabó la luna de miel“, enfatizó.

Además de la agenda económica, Quintana abordó la situación de seguridad y los recientes cambios en la inteligencia nacional. Calificó como una “pérdida en las capacidades policiales” la petición de renuncia a la directora de inteligencia, comparando el hecho con decisiones tomadas durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. En esa línea, defendió la gestión previa de Carolina Tohá en la macrozona sur y el norte, señalando que los indicadores de violencia y migración irregular ya venían a la baja antes del cambio de mando.

Finalmente, el presidente del PPD hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, incluyendo a sectores de derecha, para presionar al Ejecutivo y revertir el alza antes de este jueves. “La oposición hoy día tiene que hacer su trabajo con unidad y cohesión… nosotros no podemos estar en otro lado que el lado de la gente“, concluyó.