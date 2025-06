¿Qué es la inscripción de una precandidatura? Presidenta del Servel explicó las reglas que deben cumplir y para qué sirve

Luego que la candidata Evelyn Matthei optara por inscribir su precandidatura, Johannes Kaiser anunció que seguiría su camino y también haría lo propio. Pero, ¿qué implica estar inscrito con una precandidatura? Pamela Figueroa lo explicó en CNN Prime.

La carrera presidencial ya ha tomado forma con las campañas en curso por parte de las candidaturas en la centro izquierda, quienes serán los únicos en tener una primaria oficial para definir quien será el o la abanderada que les representará en noviembre.

Por ello, el Servel ya ha activado todas sus acciones para concretar un proceso sin problemas. Al respecto hablamos con la presidenta del Consejo Directivo, Pamela Figueroa, quien ahondó en esta materia pero también en otros hechos que se relacionan con el servicio.

Pero uno de los temas que ha surgido con fuerza estos últimos días tiene relación con la posibilidad de “preinscribir” una candidatura, algo que ya realizó la candidata Evelyn Matthei (Chile Vamos) y que podría secundar Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

Sobre este mecanismo, Figueroa expresó que por un lado están los que participen de una primaria, que en este caso serían los abanderados oficialistas.

“La pregunta es qué pasa con aquellas personas que quisieran participar también de la elección presidencial de noviembre pero todavía no participan de la primaria, por lo tanto no pueden hacer campaña porque no están registrados en una primaria”, comenzó señalando la presidenta del Consejo Directivo. “Para eso, nuestra legislación ha establecido que entre 90 y 200 días antes de la elección una persona que tiene la intención de ser candidato o candidata puede inscribir su precandidatura”.

Qué significa, entonces, la precandidatura. Según detalló Pamela Figueroa, ya estando preinscrito un postulante a un cargo de elección popular puede recibir aportes para la campaña. Esto también se traduce luego en la posibilidad de rendir los gastos de campaña, de manera tal que inician los preparativos para una campaña con todo lo que esta significa.

Sin embargo, agregó Figueroa, bajo esta precandidatura no se pueden hacer actividades de propaganda “porque no están en periodo de campaña”.