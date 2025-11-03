Psoriasis: ¿Qué la causa y cuáles son sus síntomas?

En Entrevistas CNN, Daniela Armijo, dermatóloga y coordinadora del grupo de trabajo de psoriasis de la Sociedad Chilena de Dermatología, entregó detalles sobre esta enfermedad.

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel que afecta a millones de personas en todo el mundo y que puede presentarse en distintas etapas de la vida.

Aunque no es contagiosa, suele tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen, tanto por sus síntomas visibles como por las molestias que provoca.

¿Cómo identificar si tengo psoriasis?

En Entrevistas CNN, Daniela Armijo, dermatóloga y coordinadora del grupo de trabajo de psoriasis de la Sociedad Chilena de Dermatología, sostuvo que “es una enfermedad inflamatoria que afecta a todo el cuerpo y se manifiesta con unas lesiones rojas que aparecen en la piel, que tienen escamas y suelen asociarse a síntomas de picazón, ardor, mucha molestia física y además psicológica para los pacientes”.

“Los pacientes nacen con una predisposición en los genes y en algún minuto se pueden sumar uno o más factores y se gatilla esta enfermedad. Los factores son principalmente el estrés, pero también pueden ser algún cuadro infeccioso, algunos medicamentos, un daño directo a la piel, como una herida o un tatuaje. Pueden ser también hábitos de estilo de vida como el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo, que en conjunto se suman y hacen que esta predisposición que uno trae en los genes haga aparecer la psoriasis“, agregó.

