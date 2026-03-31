Priscilla Carrasco tras su salida del SernamEG en medio de tratamiento contra el cáncer: “Con esta decisión la ministra Marín pone en riesgo mi vida”

La exdirectora nacional del SernamEG enfatizó su preocupación por la continuidad de su tratamiento contra el cáncer tras quedar sin previsión de salud. “Me quedo sin Isapre. Eso, en definitiva, lo que hace la ministra (Marín) con esta decisión es poner en riesgo mi vida. Es así de grave”, subrayó en CNN Prime.

La exdirectora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco Pizarro, abordó en CNN Prime su salida de la institución, expresando preocupación por la continuidad de su tratamiento contra el cáncer.

En ese contexto, explicó que actualmente convive con un cáncer de mama triple negativo, diagnóstico que recibió el año pasado. Entre junio y diciembre de 2025 enfrentó un proceso de quimioterapia e inmunoterapia.

En enero de 2026 debió someterse a una intervención quirúrgica y actualmente continúa con quimioterapia oral e inmunoterapia cada 21 días, esperando en el futuro someterse a una operación de reconstrucción.

Respecto a su desvinculación, reconoció que existe la facultad de remover a un funcionario que llegó al cargo a través del mecanismo de Alta Dirección Pública, mediante la solicitud de una renuncia no voluntaria.

“Si bien existe esa facultad legal, primero creo que es un contexto realmente inapropiado pedir la renuncia a una persona que tiene cáncer de la forma como se hizo. Además, es tremendamente inadecuado desde mi perspectiva, incluso cruel. Yo hasta el minuto no he recibido ningún llamado de la ministra (Judith Marín)”, subrayó.

En esa línea, enfatizó que si hubiese existido un diálogo con la secretaria de Estado y su salida se hubiese planteado en septiembre, mes en que termina su tratamiento, “yo feliz hubiese aceptado ese escenario”.

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“Lo que hace la ministra con esta decisión es poner en riesgo mi vida”

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre si ha pensado iniciar acciones, adelantó que “estoy evaluando muchas alternativas“, considerando la compleja situación en la que queda en medio de su tratamiento al perder su fuente laboral.

“Yo me quedo sin Isapre. Eso, en definitiva, lo que hace la ministra (Marín) con esta decisión es poner en riesgo mi vida. Es así de grave. No estoy exagerando. Este cáncer es agresivo”, recalcó.

Y concluyó: “Si yo no me hubiese tratado oportunamente, me muero. Tengo dos hijos pequeños. No quiero apelar a una cosa de bondad o de compasión, porque créeme que también es súper complejo. Tiene que ver con la dignidad de las personas. O sea, ¿qué precedente tú entregas para las mujeres que tienen este diagnóstico? Se ha dicho de todo y estoy súper agradecida de los apoyos transversales”.

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