Tras un consejo general extraordinario celebrado este miércoles, Renovación Nacional (RN) oficializó su apoyo al candidato presidencial del Frente Social Cristiano (FSC), José Antonio Kast, para la segunda vuelta presidencial.

Para profundizar más en este tema, CNN Chile conversó con el presidente de este partido, el senador Francisco Chahuán, quien aseguró que esta medida se debe a que la carta del FSC representa el mundo de la libertad.

“Vamos a contribuir con infantería, nuestro partido se va desplegar para estimular y conquistar almas y corazones. Esta elección es emblemática y es un punto de inflexión histórica del país que queremos construir para los próximos años. Y el consejo respaldó la candidatura de José Antonio Kast, porque representan el mundo de las libertades”, sostuvo.

A su vez, explicó que, si bien el apoyo era sin condiciones, se encuentran trabajando para hacer ajustes al programa de José Antonio Kast.

“El apoyo es sin condiciones, pero tal como él lo manifestó, estaba dispuesto a fortalecer algunas áreas como el equipo económico, y hoy lo presentó y estaba liderado por el economista que lidera nuestra campaña presidencial de Sebastián Sichel. Y hemos pedido ajustes en algunas materias que nos aparecen relevantes, como las materias de relaciones exteriores y el multilateralismo, y en segundo punto está la mujer y la equidad de género, para hacernos cargo en las brechas que hay resolver en nuestro país”, afirmó.

En esa misma línea, agregó que “hemos avanzado en un trabajo programático y estamos estructurando un equipo que se va entender con el comando presidencial, para hacer los ajustes necesarios al programa y el propio candidato se comprometió a tenerlo afinado la primera semana de diciembre”.

Respecto a las materias que al senador le gustaría replantear, están la reforma a las pensiones y al sistema de salud. “Otra materia que nos aparecen relevante es una reforma estructural al sistema de pensiones, que involucra avanzar hacia un sistema mixto donde el empleador, el estado y el trabajador puedan aportar a crear pensiones dignas. En materia de salud estamos pidiendo un plan garantizado de salud que sea espejo, tanto para los afiliados a Fonasa y a los afiliados de las Isapres. Todo esto requiere financiamiento y hay que buscar la forma”, enfatizó.

Otro punto que el presidente de Renovación Nacional no dejó pasar, fue el apoyo del ex presidente Ricardo Lagos hacia Gabriel Boric. Chahuán aclaró que le hubiera gustado ver al ex mandatario pedirle una carta garantías al abanderado de Apruebo Dignidad.

“El día de hoy el día de hoy el presidente Ricardo Lagos fue abrazar la candidatura de Boric. Yo habría preferido que el ex presidente Lagos le hubiera pedido una carta de garantías al candidato del Partido Comunista. Porque de alguna manera somos nosotros los orgullos de los 30 años de gobiernos democráticos, en la cual el modelo concesional que implementó el presidente Lagos fue fundamental para generar desarrollo, y Boric es de aquellos vergonzantes de los 30 años de gobiernos democráticos”, emplazó.

Por último, se refirió a las declaraciones del senador Manuel José Ossandón, quien asevero que si José Antonio Kast “no se abre al centro y si por ejemplo no reconoce que las protestas de octubre fueron una ola de descontento social y no un estallido delictual, difícilmente podrá ganar la elección”.

Ante esto el líder del conglomerado anticipó que “no me cabe la menor duda que el apoyo de todo el partido va hacer acogido por todos los parlamentarios. Estamos en un proceso de conversación, no vamos a generar polémicas públicas, yo creo que este es el momento de trabajar por el candidato de las libertades”.