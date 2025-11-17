Presidente del PDG acusa “manipulación en las encuestas” y afectación en la campaña de Parisi: “No fuimos invitados a varios debates”

El presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Vattuone, deslizó en Tolerancia Cero diversas críticas a los sondeos que midieron las elecciones presidenciales.

Consultado en Tolerancia Cero sobre si las encuestas se equivocan o si existe una manipulación deliberada, respondió que se inclina por la segunda tesis.

“Escuché a Alberto Mayol hablar de la encuesta: hace cuatro semanas nos daba un 2%, luego un 4,3%, y trabaja con Darío Quiroga, que además es parte del comando de Jeannette Jara. Y, si ponemos a la Cadem, nos dio entre un 11% y un 8%; le faltó un número”, comentó.

Ante el panorama de esta coyuntura electoral, expresó que la situación es compleja para un partido político que está desplegado en terreno y que tiene una percepción distinta de cómo va creciendo una candidatura a través del contacto con las personas.

“Todos los movimientos fueron en espacios públicos. Sin embargo, en las encuestas no se reflejaba, y todos los sábados y los domingos, además, esa encuesta la analizaba la prensa; los días lunes, martes y miércoles hablando del mismo tema, y eso era pésimo para nosotros, porque tú vas creando una realidad de eso”, subrayó, y remarcó que hubo una afectación a Parisi.

“Producto de las mismas encuestas, no fuimos invitados a varios debates”, cerró.

Por otro lado, sobre el segundo tiempo electoral —donde la candidata Jeannette Jara se medirá contra el abanderado del Partido Republicano—, sostuvo que la situación es compleja para la carta presidencial del oficialismo debido a los recientes resultados.

“La tiene cuesta arriba y ambos tienen que hacer un tremendo esfuerzo para convencer a los chilenos”, concluyó.