Presidente del CUECH sobre el FES: “Tiene algunos elementos bien encaminados, pero otros deben ser mejorados o cambiados”

Osvaldo Corrales, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), se refirió al proyecto que modifica el financiamiento de la educación superior (FES), buscando poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).

En entrevista con CNN Chile Radio, el también rector de la Universidad de Valparaíso partió señalando que es muy importante “que podamos superar el CAE, ya que es una política pública que hoy no resulta sostenible desde el punto de vista fiscal“.

“Nos parece (el proyecto), ya que es oportuno que se ponga a término a esta forma de financiamiento y podamos contar con un financiamiento estudiantil que sea transparente, justo y también sostenible desde el punto de vista fiscal”, complementó.

Sobre si el FES cumple con las características de ser transparente, justo y sostenible, sostuvo que el proyecto “tiene algunos elementos que van bien encaminados y otros que deben ser mejorados o cambiados en la discusión parlamentaria”.

Respecto a los que van bien encaminados, detalló: “vemos con buenos ojos que, en primer lugar, se establezca una contribución para los estudiantes que sea contingente al ingreso. Hay un acuerdo también en que sea un sistema desbancarizado”.

“También funciona con un tipo de arancel que no es el fijado para el CAE, sino que con de gratuidad, que es un poco más alto (…). También es positivo que la modalidad de cobro sea automática a través de la Tesorería General, porque uno de los grandes problemas del CAE es precisamente la morosidad y esto facilita la recuperación para que el sistema sea sostenible“, agregó.

Por otra parte, valoró el anuncio del Ministerio de Educación respecto a la incorporación del copago en el proyecto. “Me parece muy bien que el gobierno se haya abierto explícitamente, públicamente, a transformar el proyecto, a mejorarlo, a modificarlo. Nosotros lo venimos diciendo desde el comienzo, tanto desde el Consorcio de Universidades del Estado como desde el Consejo de Rectores, que el copago representa un elemento fundamental“.

“Nosotros hemos dicho un 20% adicional para el decil 7, un 40% para el decil 8, un 60% para el decil 9 y un copago libre para el decil 10”, dijo, afirmando que este es uno de los aspectos que garantizarían que el proyecto tenga viabilidad política. “También hemos hablado del límite a la retribución que deben hacer los egresados una vez titulados, ya que el gobierno ha puesto un límite en 3,5, pero nos parece un poco elevado, ya que debiera un máximo de 2,5 o 2″.

“También ha habido una discusión respecto de la autonomía. Lo que pasa es que el FES va a suponer que las instituciones dependamos mucho más de los recursos que se transfieren desde el Estado y, eventualmente, esa dependencia genera alguna inquietud, y o que hemos pedido es que, en primer lugar, se refuerce la autonomía desde el punto de vista del cuerpo legal y, en segundo lugar, que también se garanticen las transferencias en determinadas oportunidades para que las universidades no quedemos dependiendo solo del ciclo fiscal”, cerró.

