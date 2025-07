Presidente de RN descarta que Evelyn Matthei baje su candidatura presidencial: “Son rumores malintencionados”

Consultado en CNN Chile sobre una eventual posibilidad de que la abanderada presidencial de Chile Vamos baje su candidatura, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, señaló que estos rumores son malintencionados y provienen de redes sociales. Además, remarcó que Matthei pasará a segunda vuelta presidencial.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la carrera presidencial.

En ese contexto, enfatizó que es importante que el país se desmarque de la polarización, y que su abanderada presidencial, Evelyn Matthei, puede representar esa alternativa.

Desde su perspectiva, la candidata de la lista Unidad por Chile, Jeannette Jara, representa a un partido que en muchos aspectos “no conversa bien” con la ciudadanía: “A mi juicio, está bastante disociado de lo que es el sentir mayoritario de la ciudadanía en Chile, como es el Partido Comunista (PC)”, afirmó.

En cuanto al despliegue de Matthei, destacó que han mantenido conversaciones constantes con Amarillos por Chile, figuras de la ex Concertación y “todas aquellas personas que tenían esa sensibilidad hacia la Democracia Cristiana (DC), y lo mismo puede ser al Partido por la Democracia (PPD) en sus orígenes. En fin, nosotros, felices de que se plieguen a nuestra campaña”.

“Creemos que es muy importante que nos den esa confianza, porque aun cuando vengamos de sectores políticos diversos —nosotros venimos de la derecha y de la centroderecha—, compartimos que Chile debe salir de los polos que no conversan y debemos recuperar esa capacidad política de lograr acuerdos importantes para el país”, reiteró.

Respecto a sus contendores, el timonel de RN remarcó: “Uno no puede mirar en menos a nadie, ni a Jara, ni a un Franco Parisi, ni a un Johannes Kaiser, ni a un José Antonio Kast”.

Y en esa línea proyectó: “No creo que esta carrera se defina en primera vuelta para nadie, pero creo que Matthei pasará a segunda vuelta y finalmente, en diciembre, logrará convertirse en la Presidenta de la República”.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre los rumores de que Matthei estaría perdiendo apoyo —e incluso que se evalúa bajar su candidatura—, respondió: “Usted sabe que lamentablemente existen campañas, y en las redes sociales es una cosa tremenda. Existen campañas denostativas, falsas, que buscan simplemente generar confusión respecto de determinadas candidaturas”.

“Esto es un problema de las redes sociales, no solamente en política. Existen miles de otras cosas, y todo eso que usted me está nombrando no me gusta ni siquiera hablar de ello, porque son sólo rumores malintencionados que se tiran por redes sociales, a través de inteligencia artificial, de bots, de estas granjas artificiales de opiniones que no tienen ni nombre, ni rostro, ni ojos, ni mirada. Y por lo tanto, no pretendo darle ninguna importancia ni ningún rol a ese tipo de rumores malintencionados”, cerró.

