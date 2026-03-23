Presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, por alza de los combustibles: “Confío en que esto sea algo transitorio”

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, se refirió en Tolerancia Cero a los anuncios del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, respecto al alza del precio de los combustibles para este jueves 26 de marzo. En ese contexto, reconoció que se trata de un “bombazo para la clase media y la parte productiva, y esto nos va a costar mucho recuperarnos, pero lo peor es que se barriera bajo la alfombra”.

El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, abordó en Tolerancia Cero el anuncio del jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, respecto al alza de los combustibles a partir de este jueves 26 de marzo.

“Evidentemente es un bombazo para la clase media y para la parte productiva del país, y esto nos va a costar mucho recuperarnos de lo que vamos a vivir esta semana. Pero el peor escenario era que se barriera bajo la alfombra, que se dijera: ‘vamos a seguir endeudando al país, vamos a ocupar el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES)’”, subrayó Jorge Alessandri.

Ante este panorama de las arcas fiscales, sostuvo que “no existía caja”, y que tampoco era posible anticipar el estallido de un conflicto entre Estados Unidos e Irán, en el contexto de las tensiones en Medio Oriente. Por tanto, en este escenario internacional complejo, el secretario de Estado decidió impulsar estas modificaciones.

“Yo confío en que esto sea transitorio”, enfatizó, y añadió que, si “esto continúa en dos semanas, habrá que evaluar otras medidas, porque la economía de Chile no va a resistir este shock tan fuerte”.

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