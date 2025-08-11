Presidenta del PS dice que “no es el momento de terminar con las AFP” y que el sistema se debe seguir corrigiendo

En entrevista con Tolerancia Cero, la senadora Paulina Vodanovic abordó los lineamientos en materia económica de la candidata Jeannette Jara.

“No es el momento de terminar con las AFP”.

Con esas palabras, la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, habló en Tolerancia Cero sobre el sistema de pensiones.

“Es un sistema que hay que continuar corrigiendo”, añadió.

La parlamentaria abordó algunos lineamientos políticos de las campañas de Carolina Tohá y de Jeannette Jara en las primarias, como la negociación ramal y la disminución de impuestos a las empresas, por ejemplo.

Sobre esto último, fue enfática en señalar que “si uno baja los impuestos a las empresas, tiene que buscar otra fórmula, esto hay que verlo, no es uno a uno”.

Respecto a eliminar las contribuciones, dijo que está de acuerdo, pero “me gustaría que tengamos la respuesta a cómo vamos a tener esos recursos”.

Cuando se le consultó si está de acuerdo con la negociación ramal, respondió que sí. En cuanto al impuesto territorial apuntó a que “no se debiese seguir cobrando”.

“No estoy de acuerdo en que propongamos una reforma tributaria el primer día, eso tampoco corresponde, pero sí que se puedan hacer algunos ajustes en materia tributaria”, sentenció, añadiendo que “aquí hay definiciones que se van a tomar en su momento”.