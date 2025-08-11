#LODIJERONENCNN tolerancia cero

Presidenta del PS dice que “no es el momento de terminar con las AFP” y que el sistema se debe seguir corrigiendo

Por CNN Chile

11.08.2025 / 22:41

{alt}

En entrevista con Tolerancia Cero, la senadora Paulina Vodanovic abordó los lineamientos en materia económica de la candidata Jeannette Jara.

“No es el momento de terminar con las AFP”.

Con esas palabras, la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, habló en Tolerancia Cero sobre el sistema de pensiones.

“Es un sistema que hay que continuar corrigiendo”, añadió.

La parlamentaria abordó algunos lineamientos políticos de las campañas de Carolina Tohá y de Jeannette Jara en las primarias, como la negociación ramal y la disminución de impuestos a las empresas, por ejemplo.

Sobre esto último, fue enfática en señalar que “si uno baja los impuestos a las empresas, tiene que buscar otra fórmula, esto hay que verlo, no es uno a uno”.

Respecto a eliminar las contribuciones, dijo que está de acuerdo, pero “me gustaría que tengamos la respuesta a cómo vamos a tener esos recursos”.

Cuando se le consultó si está de acuerdo con la negociación ramal, respondió que sí. En cuanto al impuesto territorial apuntó a que “no se debiese seguir cobrando”.

“No estoy de acuerdo en que propongamos una reforma tributaria el primer día, eso tampoco corresponde, pero sí que se puedan hacer algunos ajustes en materia tributaria”, sentenció, añadiendo que “aquí hay definiciones que se van a tomar en su momento”.

DESTACAMOS

País Matthei dice que "el Partido Comunista no logra ver que bajar impuestos produce mayor recaudación fiscal"

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Presidente de Evópoli dice que Matthei "defenderá mucho mejor los derechos de las mujeres que Kast o Kaiser"
Vodanovic sobre diferencias entre Jara y Carmona: “A todas alguna vez nos han desautorizado, hablan por las mujeres”
Presidenta del PS dice que "no es el momento de terminar con las AFP" y que el sistema se debe seguir corrigiendo
Tras traspié con propuesta para nacionalizar el cobre: Vodanovic dice que hay una "obsesión con el programa" de Jeannette Jara
“No me adelantaría": Ministra Vallejo sobre posibilidad de aplicar Aula Segura tras ataque contra profesor del INBA
Carter se abre a un nuevo domicilio político: "Es probable que en el futuro termine militando en el Partido Republicano"