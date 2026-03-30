Presidenta de la CPC: “Una rebaja tributaria que nos hace más competitivos, incentiva la inversión y genera más empleo, beneficia al país”

En conversación con Tolerancia Cero, Susana Jiménez analizó la propuesta del gobierno de reducir el impuesto a las empresas.

El anuncio del gobierno de reducir el impuesto a las empresas de forma gradual del 27 al 23%, como parte del Plan Nacional de Reconstrucción, sigue generando grandes debates tanto en el mundo político como en el empresarial.

En conversación con Tolerancia Cero, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se refirió a la propuesta, afirmando que desde la CPC han abogado “por volver a retomar algún grado de la competitividad tributaria que perdimos tras las sucesivas alzas de impuestos corporativos”.

“Hoy día estamos con tasas de impuestos corporativos muy por sobre los promedios de los países de la OCDE, países que son en promedios mucho más desarrollados que nosotros y que, por lo tanto, atraen capital, atraen inversión (…). Hace ya dos años venimos desde la CPC abogando porque esto (la rebaja) se considere”, continuó.

En esta línea, la líder gremial explicó que lo que se busca cuando se propone una rebaja de impuestos corporativos es “generar condiciones —que no es la única, por cierto— que habiliten un mayor crecimiento económico en el mediano y largo plazo”.

Sobre el supuesto efecto directo entre bajar impuestos corporativos y una menor recaudación, afirmó: “No hay un efecto tan directo como se quiere instalar. La comisión Marfán señaló que tras las sucesivas alzas de impuestos que vivimos en los últimos 15 años se ha dejado como costo 8 puntos del PIB. Es decir, subiste la tasa de impuestos y nos empobrecimos como país”.

“Una rebaja tributaria que nos hace más competitivos, que incentiva la inversión, que genera más empleo, beneficia al país (…). Nosotros abogamos por una mayor competitividad tributaria y eso significa bajar la carga tributaria”, insistió la presidenta de la CPC.

Cerró afirmando que “es una buena propuesta partir yendo al promedio OCDE, que es lo que venimos evangelizando hace varios años, y si después es posible hacer rebajas adicionales que generen mayor impulso, actividad y oportunidades para las personas, bienvenido sea”.