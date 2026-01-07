Presidenta de la Corte Suprema tras intervención de EE.UU. en Venezuela: “El derecho internacional siempre hay que respetarlo”

Consultada en CNN Prime por el debate jurídico tras la captura de Nicolás Maduro, luego de un operativo militar liderado por Estados Unidos, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, afirmó: “Yo, como jueza, creo que está el derecho internacional; esa es la vía y hay que respetar las normas que nos damos para la convivencia pacífica de todos los países”.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich Ruiz, abordó en CNN Prime el Caso Ojeda y también su visión como jurista respecto del debate sobre el cumplimiento del derecho internacional tras el operativo militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre la solicitud que realizará la Fiscalía a la justicia estadounidense para obtener una declaración de Maduro en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024, señaló que “lo puede hacer, no veo el inconveniente. Eso ha surgido cuando desde afuera nos piden que se tome la declaración a alguien”.

Respecto de una eventual extradición de Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen de Maduro, afirmó que este mecanismo está contemplado en la legislación chilena y que, pese a lo complejo que pueda resultar, “hay que hacer la gestión igual, no veo anticiparnos a una respuesta negativa”.

Por otro lado, sobre los canales de comunicación entre el Poder Judicial chileno y venezolano, explicó que “Chile forma parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que considera a todos los países de América Latina, además de España y Portugal, y Venezuela está dentro de esa cumbre, donde tiene su coordinador nacional tanto en el Poder Judicial como en el Consejo de la Magistratura”.

“El derecho internacional hay que respetarlo”

En cuanto a la discusión jurídica tras la intervención militar de Estados Unidos, Chevesich sostuvo que “yo, como jueza, creo que está el derecho internacional; esa es la vía y hay que respetar las normas que nos damos para la convivencia pacífica de todos los países. Ahí está regulado cómo se deben llevar a cabo las mociones”.

“El derecho internacional hay que respetarlo”, cerró.