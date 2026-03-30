Presidenta CPC aclara postura por feriados irrenunciables: “Hay algunos que revisar, particularmente los asociados a días electorales”

La líder del sector empresarial defendió mayor flexibilidad laboral, descartó eliminar los actuales derechos adquiridos y sostuvo que no se deben seguir sumando nuevos feriados, vinculando el debate con el crecimiento económico y el impacto en la actividad comercial.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, reabrió el debate sobre sus dichos respecto a los feriados irrenunciables, en los que pedía al gobierno de José Antonio Kast eliminarlos, acusando que se genera una merma muy importante para el comercio.

En conversación con Tolerancia Cero, la líder gremial aclaró que en esa ocasión lo que había planteado era la necesidad de revisar algunos de los feriados, especialmente los vinculados a procesos electorales.

“Hay feriados irrenunciables que hay que revisar, particularmente los asociados a los días electorales”, dijo.

“No queremos que haya más feriados irrenunciables”, complementó.

Jiménez aclaró que su postura no apunta a eliminar los actuales derechos adquiridos por los trabajadores.

#ToleranciaCero | Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “Hay feriados irrenunciables que hay que revisar, particularmente los asociados a los días electorales” 📡

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“Nunca hemos propuesto que se eliminen los cinco feriados que hoy día existen”, señaló, agregando que estos deben mantenerse, pero que es necesario abrir la discusión en ciertos casos específicos.

En ese contexto, al abordar el debate sobre el funcionamiento durante fechas como Viernes Santo, defendió una mayor flexibilidad.

“Yo abogo por la libertad de ejercer actividades, de trabajar (…), creo que debe estar en la libertad de la negociación entre las partes”, indicó, argumentando que en ocasiones existe más interés de trabajadores por desempeñarse que vacantes disponibles.

Asimismo, la presidenta de la CPC vinculó la discusión con el crecimiento económico, señalando que “tenemos que abocarnos a generar condiciones para que el país progrese y no hay progreso sin crecimiento”.

Respecto a los feriados en jornadas electorales, Jiménez sostuvo que la experiencia reciente demuestra que no necesariamente afectan la participación.

“Se ha probado después de tantas elecciones que esto no se contrapone con el normal ejercicio de las actividades (…) de hecho, esa vez que hubo dos días seguidos de elecciones, votó más gente el día que no era irrenunciable que el que no”, afirmó.