Posible recorte de buses Red en la RM: Exministro Correa aborda funcionamiento del transporte público capitalino

En CNN Prime, el exministro de Transportes abordó la situación del cable chino, el retiro de Contraloría del contrato para la consultoría del tren Santiago-Valparaíso, y los recientes dichos del actual titular de la cartera sobre el funcionamiento del transporte público.

El ministro de Transportes, Louis de Grange, apuntó a que hay una “ineficiencia” en el funcionamiento del transporte público en la Región Metropolitana.

La autoridad afirmó en Radio Infinita que en el último reporte del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) “llegamos a 7.900 buses; eso es la misma cantidad de micros amarillas que había antiguamente”.

“Tenemos una cantidad de buses que es enorme; además, tienes que sumar los 150 kilómetros de Metro (de Santiago) que hay. Sin embargo, hoy tenemos un 30% o 35% menos de pasajeros en buses que lo que había hace 12 o 15 años”, dijo.

Bajo ese contexto, el exministro de Transportes, Germán Correa, abordó en CNN Prime sus dichos, señalando que una evaluación de la situación ayudaría a saber dónde hay sobreoferta de servicios o dónde hay suboferta, “de tal manera de producir una redistribución y donde definitivamente hay una sobreoferta que uno debiera racionalizar de alguna manera”.

“A mí me gusta una aproximación de hacer una evaluación global y pormenorizada de cómo está funcionando el sistema de transporte público de Santiago, dado, entre otros casos, por los altos niveles de subsidios que estamos poniendo. Y si el Estado está poniendo un nivel de subsidios, es justo, necesario y además imprescindible que haga una evaluación de cómo se están gastando esos recursos, obviamente”, profundizó.

#CNNPrime | Germán Correa, exministro de Transporte, por dichos de De Grange sobre el transporte público de Santiago: “Lo que está diciendo es que hay que hacer una revisión del funcionamiento del transporte público de Santiago. Creo que hay que hacerlo, después de 20 años de… pic.twitter.com/NIv48FCcP2 — CNN Chile (@CNNChile) March 21, 2026

En relación con las declaraciones del ministro de Grange sobre la gran cantidad de micros que están en la calle y cómo hacer el servicio más eficiente sacando algunos buses de circulación, Germán Correa afirmó que no se puede decir si dicha estrategia es correcta o no.

” No sé, porque es una respuesta técnica. Eso es algo que uno tiene que hacer con datos en la mesa. Puede ser, puede no serlo, pero depende de qué es lo que le dicen a uno los datos con respecto al tipo de servicio que se presta, las demandas que se sirven, las horas en las que esas demandas se mueven”, explicó.

En ese sentido, afirmó que “esto es muy dinámico; el cómo la gente se mueve en una ciudad es muy dinámico. Y ningún día lunes es igual al otro día lunes. Siempre hay ciertas variantes por distintas razones de cómo funciona la ciudad o cómo funciona la gente, en fin.

Todo esto —continuó diciendo—, implica la realización de un “estudio técnico pormenorizado, detallado. Y con toda esa información, hacer los rediseños que correspondan. Y yo no me cabe duda que cuando el ministro de Grange haga esa evaluación, lo va a hacer mirando, en definitiva, una cosa que es no deteriorar los niveles de servicio”.