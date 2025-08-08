¿Por qué el retraso en el fin de las tarjetas de coordenadas puede favorecer la inclusión digital?

La directora de Senama, Claudia Asmad, se refirió en CNN Chile a los desafíos pendientes en Chile para combatir la brecha digital, a raíz del debate generado por la norma de la CMF que proponía eliminar las tarjetas de coordenadas como método de autenticación para pagos.

La directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Claudia Asmad, abordó en el programa Hoy Es Noticia de CNN Chile el debate en torno a la eliminación de las tarjetas de coordenadas como método de autenticación para pagos, medida cuya entrada en vigencia fue postergada hasta el 1 de agosto de 2026.

Asmad señaló que esta decisión debe ir acompañada de acciones para reducir la brecha sociodigital que afecta especialmente a las personas mayores. En esa línea, explicó que Senama ha desarrollado talleres de inclusión digital diseñados con una metodología adaptada a sus necesidades.

“El objetivo es que las personas mayores aprendan a usar estas tecnologías paso a paso. Para eso elaboramos un manual donde les explicamos, de forma clara y sencilla, cómo utilizar las aplicaciones en los teléfonos, para quienes cuenten con uno”, indicó.

Este manual está disponible tanto en formato digital como impreso, y puede ser utilizado de manera autónoma o en el marco de talleres y redes de apoyo.

La directora destacó además la firma de un convenio con la Subsecretaría de Telecomunicaciones para garantizar el acceso a la tecnología, así como con la Subsecretaría de Gobierno para fomentar la participación ciudadana de las personas mayores.

Asimismo, mencionó que Senama elaboró una guía de orientaciones gerontológicas que se aplica al momento de enseñar a este grupo etario, asegurando que el proceso formativo sea respetuoso, comprensible y adaptado a sus capacidades.

