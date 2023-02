En una nueva edición de Aquí Se Debate, la presidenta del PPD y candidata al Consejo Constitucional por el pacto Todo por Chile, Natalia Piergentili, cuestionó el rol de algunos de los expertos designados por los partidos políticos. En esa línea, dijo que “había que hacer una definición política de desde donde nos íbamos a parar para que no fueran supuestos expertos o políticos designados por otros políticos, sino que fueran personas que en cupos partidarios fueran los mejores en un elenco para contribuir al proceso”. Asimismo, dijo que: “Yo tengo algunos reparos con algunos de los expertos porque creo que no contribuyen al estado de ánimo del proceso. Por ejemplo, Hernán Larraín. No dudo que tenga un montón de capacidades intelectuales, pero creo que sí sabemos que en el proceso anterior uno de los problemas fue el estado de ánimo, la beligerancia, la funa, el contrapunto, los dogmas, pucha, poner a alguien que tiene una trayectoria vital política tan compleja a mí en lo personal, creo que no contribuye a este affectio societatis que queremos construir“.