Pepe Auth y la campaña de Jeannette Jara: “Enfrenta serios problemas para cuajar un discurso y programa”

El panelista de Tolerancia Cero, Pepe Auth, profundizó en la carrera presidencial y en el desempeño de los candidatos. Sobre la abanderada del pacto Unidad por Chile, señaló: "Enfrenta serios problemas derivados de su dificultad estructural para cuajar un discurso, un programa, una oferta, un tono y una estrategia que apunte a crecer más allá del electorado".

El comando de Matthei parece haber asumido que la migración de la derecha hacia la candidatura de Kast es irreversible y cifra su esperanza en lo que queda de un electorado concertacionista que pudiera preferirla como única alternativa para impedir que el Kast se convierta en presidente, cosa que todas las encuestas dan por hecho si en segunda vuelta enfrenta a Jeannette Jara. El resultado sería al menos incierto si su rival es Matthei.

Es verdad. Todo indica que Kast no tiene grandes riesgos de zozobrar, porque se mueve en aguas seguras, con un diseño estratégico rigurosamente aplicado, su frente interno extremadamente ordenado y se beneficiará del flujo migratorio de liderazgos opositores durante la campaña. Quizás su único riesgo es la tentación de ceder a la presión de los suyos para dar señales ideológicas que escapan del concepto de gobierno de emergencia, como fue la propuesta de modificación a la reforma previsional, alimentando el temor de la gente a perder beneficios, verdadera kriptonita para su aspiración presidencial.

La campaña de Jeannette Jara, en cambio, enfrenta serios problemas derivados de su dificultad estructural para cuajar un discurso, un programa, una oferta, un tono y una estrategia que apunte a crecer más allá del electorado pro gobierno que sea respaldada por el ancho y heterogéneo grupo de partidos que la respaldan. Y su propio partido se resiste tenazmente a alinearse detrás del objetivo presidencial y lo sabotea sistemáticamente.

Es cierto que hay una franja de votantes que se identifica aún con la Concertación, refractarios a una alternativa política de continuidad del gobierno protagonizada por el PC y que podría responder a los llamados de antiguos liderazgos concertacionistas invitando a votar por Matthei para detener el avance de la derecha radical. También es cierto que ME-O y Artés, al desplegarse en campaña, van a drenar 5 a 8 puntos de votación oficialista.

Este diseño tiene dos problemas. El primero es que la candidatura oficialista tiene garantizado un piso mínimo de 25% de los votos, cualesquiera sean sus insuficiencias y errores. El segundo es que si Chile Vamos se plantea contra la derecha que ya se hizo hegemónica en el discurso más allá de las fronteras de Republicanos, va a acelerar el flujo

migratorio a Kast de lo que queda de electorado de derecha con Matthei y de sus liderazgos, incluyendo candidatos al Congreso tentados a seguir la ruta de sus votantes.

Como decía Rubén Darío, príncipe de las letras castellanas “Yo soy el herido, ingrata, y tu amor es el acero:¡si me lo quitas, me muero, si me lo dejas, me mata!”