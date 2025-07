Pepe Auth rinde homenaje a Pablo Neruda con la lectura de “¿Dónde estará la Guillermina?”

El sábado 12 de julio se cumplen 121 años del natalicio del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. En ese contexto, el panelista de Tolerancia Cero, Pepe Auth, realizó un homenaje recitando el poema “¿Dónde estará la Guillermina?”.

Yo pido perdón por no hablar de actualidad, pero el próximo sábado se cumplen 121 años del nacimiento de Pablo Neruda, y quiero honrarlo como se honra a los poetas: declamando su poesía.

¿Dónde estará la Guillermina? Cuando mi hermana la invitó y yo salí a abrirle la puerta, entró el sol, entraron estrellas, entraron dos trenzas de trigo y dos ojos interminables. Yo tenía 14 años, y era orgullosamente oscuro, delgado, ceñido y fruncido, funeral y ceremonioso. Yovivía con las arañas, humedecido por el bosque. Me conocían coleópteros y abejas tricolores. Yo dormía con las perdices, sumergido bajo la menta.

Y entonces entró la Guillermina con dos relámpagos azules que me atravesaron el pelo y me clavaron como espadas contra los muros del invierno.

Esto sucedió en Temuco, allá en el sur, en la frontera. Han pasado lentos los años, pisando como paquidermos, ladrando como zorros locos. Han pasado impuros los años, crecientes, raídos, mortuorios.

Y yo anduve de nube en nube, de tierra en tierra, de ojo en ojo, mientras la lluvia en la frontera caía con el mismo traje. Mi corazón ha caminado con intransferibles zapatos, y he digerido las espinas. Donde yo pegué, me pegaron. Donde me mataron, caí y resucité con frescura.

No tengo nada que añadir. Vine a vivir en este mundo.

Pero dígame, ¿dónde? ¿Dónde estará la Guillermina?