Pepe Auth por eventual llamado de Jiles y Parisi a anular el voto: “Podría salirles el tiro por la culata”

El panelista de Tolerancia Cero, Pepe Auth, enfatizó las dificultades que enfrentaría la candidata Jeannette Jara frente a José Antonio Kast. Además, analizó el eventual llamado de Franco Parisi y Pamela Jiles a votar nulo en el balotaje del 14 de diciembre.

El domingo 16 las candidaturas de derecha y centroderecha sumaron poco más de 6,5 millones de votos y las de izquierda y centroizquierda poco menos de 3,9 millones. No hay carreras corridas y la democracia es por definición incertidumbre, pero la rotundidad de los resultados hace muy difícil que la candidatura oficialista contraríe la constante de alternancia, si ya van cuatro presidenciales consecutivas que gana la oposición, cualquiera sea su signo político.

La incertidumbre es si el resultado estará más cerca del 62/38 del plebiscito de septiembre 2022 o de las victorias de Sebastián Piñera en 2009 y 2017, lo que equivale a preguntarse si va a pesar más el antiguo clivaje del SÍ y el NO o el del Apruebo/Rechazo.

La otra duda es cuántos nulos y blancos tendremos, ahora que el voto es de verdad obligatorio para todos los mayores de 18 años, porque los que antes no se inscribían o no participaban en la elección, ahora anulan o dejan en blanco su voto.

Como más de 6 millones de personas votaron por candidatos que no pasaron a segunda vuelta, es previsible que el 14 de diciembre se sumen muchos más al medio millón que anuló o dejó en blanco su voto el domingo 16.

Franco Parisi y Pamela Jiles insinuaron que intentarán medir su fuerza incentivando a sus partidarios a anular el voto, para debilitar al próximo gobierno y aumentar su dependencia de la bancada del PDG en la Cámara de Diputados.

Riesgosa jugada, porque podría salirles el tiro por la culata y retroceder mucho de los 2,5 millones que prefirieron a Parisi en primera vuelta. Porque es muy difícil que tanta gente decida derechamente no incidir en quién gobernará Chile por los próximos cuatro años.