En conversación con Hoy Es Noticia, el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, se refirió al cuarto día de paralización por parte de los camioneros. En esa línea, señaló que: “Empezó recién la temporada de cerezas, que hoy día es una de las frutas más importantes para nosotros. Y por supuesto ha llegado de manera muy lenta a los puertos, hoy día me informaron que la carretera de la fruta que no estaba bloqueada, está bloqueada a la altura de El Manzano…Ojalá esto no avance para no seguir perjudicando a muchos agricultores que hoy día viven de la fruta“.