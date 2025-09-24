Vodanovic afirma que regularización de migrantes “no va a servir” para enfrentar escasez en agricultura

La senadora y presidenta del PS afirmó que "el tema de la migración hay que abordarlo integralmente" y que no se limita a uno u otro rubro, indicando que no sería una solución en el caso de la falta de mano de obra en el sector agrícola.

Frente al pleno de la 80° Asamblea General de Naciones Unidas el Presidente Gabriel Boric dio a conocer las intenciones de nuestro país de postular a Michelle Bachelet para el cargo de Secretaria General del organismo, lo que podría significar no solo el primer caso de representación de Chile en esta instancia internacional, sino también la convertiría en la primera mujer en este cargo.

Sobre las opiniones a favor y en contra que ha concitado este anunció habló en CNN Prime la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic.

Expresando que a su juicio es una “buena noticia para el país”, Vodanovic aseguró que los comentarios que llegaron, por ejemplo, de los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Johannes Kaiser no le sorprendieron por sus discursos opositores a un organismo como Naciones Unidas.

“Es habitual en él (Kast) estar en contra de todo, no tener propuesta alguna. Además, sabemos su posición respecto al multilateralismo, su poca crítica a gobiernos como el de Trump (…) ¿Se imagina que el Presidente tuviera que preguntarle a los candidatos lo que tiene que hacer? El Presidente es el Presidente y está gobernando”, afirmó la parlamentaria.

En esa misma línea, consultada sobre la respuesta que tuvo Evelyn Matthei, la senadora comentó que son declaraciones enmarcadas en las elecciones presidenciales, donde “cada uno le va a hablar a su sector”.

Regularizar migrantes “no va a servir” en agricultura

Por otro lado Vodanovic se refirió a la polémica que se ha generado en torno a la idea de regularizar migrantes que se mantengan irregulares en nuestro país con el fin de contribuir a la formalización laboral en el rubro de la agricultura, propuesta levantada desde la propia Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).

Al respecto, la senadora socialista aseguró que “el tema de la migración hay que abordarlo integralmente y con mucha seriedad”, indicando no estar de acuerdo con que solo sean migrantes en Chile quienes respondan a la demanda de mano de obra en el sector agrícola, que durante estos meses venideros es cuando más lo requiere para las tareas de cosecha.

“Regularizar migrantes no va a servir para aquello, porque en el Maule tenemos un 56% de venezolanos, un 10% de colombianos, solo un 4,9% de bolivianos y al rededor de un 10% de haitianos. Y sabemos que los trabajadores que vienen a la agricultura son principalmente haitianos y bolivianos, de manera tal que si se regularizara a todo migrante esas personas no terminarán trabajando en el campo”, expresó.