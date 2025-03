Paulina Vodanovic: “Quieren que Matthei tenga una primaria solo por cumplir, pero no será con los candidatos principales”

La timonel del PS analizó la carrera presidencial del oficialismo y la oposición, y profundizó en la relación política entre Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Paulina Vodanovic se refirió a la carrera presidencial en Hoy Es Noticia de CNN Chile, abordando el escenario que enfrentarán tanto el oficialismo como la oposición en las primarias.

Consultada por la periodista Matilde Burgos sobre los dichos del diputado Alberto Undurraga, quien señaló que no participaría en primarias con el Partido Comunista (PC) debido a las diferencias con el proyecto de la Democracia Cristiana (DC), respondió: “Creo que es algo que estamos construyendo, está en conversaciones y, por cierto, no se puede romper algo que todavía está en diálogo”.

En ese sentido, enfatizó que las negociaciones se están llevando a cabo en mesas de trabajo con los distintos partidos y expresó su expectativa de que “seamos capaces de construir bases de unidad”.

Si bien reconoce que existen diferencias entre ambas fuerzas políticas, espera que las discusiones sean fructíferas. “Mientras esté esa instancia de diálogo, yo no doy por terminada ni por quebrada ninguna posibilidad de unidad“, reiteró.

Al ser consultada sobre las listas parlamentarias, planteó que “la unidad puede manifestarse en una lista o en varias. El resultado electoral puede ser distinto. La propia derecha está muy preocupada de lo que hagamos en el progresismo, porque ven una posibilidad mucho mayor de unidad y de lista única en nuestro sector que en la derecha“.

El diagnóstico de Vodanovic sobre la oposición

La timonel del PS señaló que ve a la oposición fracturada y sin un proyecto político común, asegurando que no son “capaces de sentarse a una mesa en conjunto“.

“Yo nunca he visto a Evelyn Matthei sentada con Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Al contrario, veo distintas discusiones en la prensa, veo que Kaiser desahucia la posibilidad de tener un proyecto político conjunto con la derecha. Por lo tanto, nuestra preocupación es precisamente construir la mejor posibilidad de unidad y con el mejor rendimiento electoral”, afirmó.

Respecto al análisis del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien planteó que “habrá que explorar si vale la pena tener una primaria no tan amplia“, Vodanovic sostuvo que la derecha intenta forzar a Matthei a una primaria, pero sin los candidatos que realmente le hacen competencia.

“Quieren que Matthei tenga una primaria solo por cumplir, pero no será con los candidatos principales. Quizás sea con Carter o con algún otro postulante, como Ximena Rincón. Sin embargo, los nombres que hoy aparecen instalados, que muestran las encuestas y que podrían incluso pasar a segunda vuelta, son Kast y Kaiser”, explicó.

Según Vodanovic, si Kast y Kaiser no se unen, esa primaria carecería de un impacto político real. Sobre la posibilidad de que la derecha logre una lista parlamentaria unificada, concluyó: “Dudo que Kaiser vaya en una lista parlamentaria con Matthei. Si no tienen posibilidad de construir un proyecto político común, sería algo muy extraño. Tres listas parlamentarias o una lista con tres candidatos… No sé cómo funcionaría esa fórmula, me parece difícil hasta imaginarlo”.