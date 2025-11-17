Paulina Vodanovic, presidenta del PS: “El Socialismo Democrático no ha logrado tener contenido ni conducción política”

La timonel del PS, Paulina Vodanovic, analizó en Tolerancia Cero la situación del Socialismo Democrático en este proceso electoral: “Es un nombre que no ha logrado tener un contenido, ni una definición política, ni una conducción política adecuada”.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile a la situación del Socialismo Democrático en el actual contexto electoral.

“Es un espacio político que, principalmente, el PS es quien da ahí un soporte. No quiero desmerecer a los otros partidos”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el “espacio del Socialismo Democrático es un nombre que no ha logrado tener un contenido ni una definición política ni una conducción política adecuada, porque no hay intereses comunes”.

Desde su perspectiva, y ante el proceso electoral en curso, aclaró que “la mera suma de parlamentarios no constituye un espacio político relevante” y enfatizó que se requiere hacer un esfuerzo “tal vez mucho más en lo ideológico”.

Respecto a una eventual reorganización del sector, precisó que no es el momento para esta discusión, pero considera que “en un futuro cercano tengamos que hacer un análisis de este espacio político, donde yo incluyo a la Democracia Cristiana”.

