En conversación con CNN Prime, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la existencia de una nueva solicitud de indulto presidencial. En esa línea, la líder oficialista señaló que otorgar estos beneficios “no es buena señal” en momentos en que la seguridad es prioridad. Por otra parte, habló de un “bloqueo” por parte de la derecha en el marco del rechazo a la reforma tributaria. “Creo que hay temas que la derecha toma como propios y que cuando los abordamos desde el Gobierno o desde las fuerzas de Gobierno, empiezan a dilatarse, esto pasó en la mesa de seguridad. (…) Cuando el senador Macaya dice que tuvieron que rechazar la reforma tributaria por un tema doctrinario, yo creo que hay bloqueo porque no hay un análisis a las políticas o medidas propuestas, sino que anticipadamente se dice que no”, dijo. Finalmente, y sobre las críticas del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al Parlamento y al Poder Judicial, esto tras la muerte del cabo Alex Salazar, Vodanovic sostuvo que sus dichos son “inapropiados“. “Me parece que él tiene las vías institucionales para hacer ver esto. Evidentemente, todos coincidimos y empatizamos con la situación de un carabinero muerto, de un nuevo mártir, no quisiéramos que eso suceda en Chile, pero distinto es que él se manifieste por una vía que no es la idónea, sus reclamos“, zanjó.