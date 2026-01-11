Núñez y cómo espera que Chile Vamos entre al gobierno de Kast: “Gobernar hoy día significa estar en el comité político”

La senadora RN habló en Influyentes sobre cómo será la integración del bloque al que pertenece en el gobierno del republicano, sobre todo con una tercera fuerza, Partido Nacional Libertario, presionando en otra dirección.

Para la senadora Paulina Núñez (RN) es sensato pensar en un gobierno de José Antonio Kast donde el círculo interno predomine el gabinete. En conversación con Paula Escobar en Influyentes, la parlamentaria afirmó que a su juicio es claro que Chile Vamos no podrá exigir mejores puestos al interior del gobierno que inicia en marzo, dado el resultado que tuvieron a través de su candidata Evelyn Matthei.

“Para mí al menos, gobernar hoy día significa estar en el comité político. Si eso termina ocurriendo -todo dice que va a terminar ocurriendo-, check”, comentó la senadora de Renovación Nacional.

La situación que hoy vive Chile Vamos no sería muy distinta a la que vivió el socialismo democrático al ingresar al gobierno de Gabriel Boric. En su momento, Giorgio Jackson habló de “anillos concéntricos” que manifestaban que había un núcleo donde estaban los partidos “ganadores” y luego venían los afines.

Al respecto, la propia senadora había dicho en Tolerancia Cero que esperaba que a Chile Vamos no le pasara lo mismo de ingresar sin exigencias. ¿Cómo se evita? “Es vital entrar en espacios donde se note nuestra identidad. Si no estamos en esos espacios, que se note también qué es lo que nosotros pensamos de esos temas”, expresó.

“Si hay algo que queremos es que José Antonio Kast le pase la banda a alguien nuestro (de la derecha) en cuatro años más”, agregó la parlamentaria, motivos por los cuales tampoco buscarán ser un bloque que ponga trabas a la administración del republicano.

Por ello, recalca, es clave que como Chile Vamos no “agachen el moño”, no cedan principios a las presiones de otros sectores, como por ejemplo el de Johannes Kaiser, cuyo Partido Nacional Libertario ya ha marcado como líneas rojas algunas materias que conforman la “batalla cultural” que buscan dar.

“También creo que el no agachar el moño no puede significar hacerle la vida imposible al Presidente”, añadió.

En esa línea, Núñez reitera que no es la batalla cultural precisamente la que llevó a Kast a la presidencia, sino, todo lo contrario, la ausencia de ella. Por lo mismo, espera que no sean grandes peleas internas las que marquen la pauta al interior de las derechas.

La derrota de Matthei

En todo análisis posterior a las elecciones tuvo que ser abordado el quinto lugar en el que terminó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien por meses se había posicionado como la favorita para la segunda vuelta por el lado de la derecha.

Durante la propia campaña la senadora Núñez fue crítica de varios hitos, entre ellos los errores no forzados de la exalcaldesa de Providencia. “Creo que la falta de relato también fue importante. De repente me decían ‘Paula yo miro a José Antonio Kast y veo orden, por decir algo; veo a Jara y hasta me acuerdo del tema previsional; pero veo a Evelyn Matthei y no sé qué ver'”.