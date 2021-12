A solo dos días de la segunda vuelta presidencial, las campañas ya se acabaron y comenzó el silencio electoral hasta el domingo.

Para profundizar lo que pasará ese día, CNN Chile conversó con el académico de la Universidad de Nueva York y director del Observatorio Electoral UDP, Patricio Navia, quien primero realizó un balance del gobierno del presidente Sebastián Piñera.

“No está terminando bien su gobierno, pero supongo que está satisfecho de estar terminando su gobierno. Está terminándose de una forma distinta a como él prometió. Entonces va a pasar a la historia como un presidente fracasado, porque prometió llevar al país a un lugar y lo llevó a un lugar distinto”, aseguró.

Respecto al ambiente electoral, el académico afirmó que este no está polarizado como se ha planteado en otras ocasiones. “Yo no diría que los chilenos están polarizados porque no lo están, las encuestas nos muestran que los chilenos están más bien para el centro. La campaña de la segunda vuelta ha sido donde ambos candidatos han buscado posturas moderadas”, explicó.

Sin embargo, aclaró que “lo que no sabemos, es que si esa conversión a la moderación es una real. No sabemos si el próximo presidente se convertirá a posiciones más moderadas o si va a intentar volver a posiciones más radicada”.

También se refirió al proceso constituyente, donde aseguró que si bien la gente no aprueba de todo a la convención, si quiere ver un resultado de este proceso. “Los chilenos todavía quieren una nueva Constitución que les dé más derechos, entonces ven en la nueva Constitución como un bebe que está por nacer. Tal vez es la misma sensación como un suegro rechaza a su yerno o nuera, los chilenos lo hacen con la convención, pero quieren ver a ese bebé nacer”, sostuvo.

El director del Observatorio Electoral UDP, anticipó lo que pasará si gana el candidato del Frente Social Cristiano este domingo. “Va a ser complicado porque los chilenos no rechazan la violencia. El gran problema que tenemos hoy es que no sabemos si se van a solucionar los problemas de manera democrática. Si llega a ganar José Antonio Kast existirá gente que no va aceptar ese resultado y va a salir a protestar el día siguiente“, señaló.

“Si gana Kast, lo que probamente va a ocurrir el lunes, es que mucha gente va a salir a marchar diciendo que no lo van dejar gobernar“, concluyó.