En entrevista con CNN Chile el convencional de la Lista del Apruebo, Patricio Fernández se refirió a lo ocurrido ayer con su par Rodrigo Rojas Vade, tras la publicación del diario La Tercera en la que reconoció no tener cáncer.

“La información me la hizo llegar otro convencional en cuanto tuvo acceso al reportaje de La Tercera y supongo que como le pasó a todos mis compañeros en la Convención, quedé muy impresionado. No teníamos ningún antecedente de Rodrigo y no las tenía yo ni nadie de la gente con la que he generado algún tipo de vínculo en la Convención, porque fue para todos una sorpresa muy grande, un sobresalto muy grande, nos quedamos lelos”, expresó Fernández.

Sobre los hechos ocurridos con Rodrigo Rojas Vade y su campaña para llegar a la Convención Constitucional, el periodista señaló que “creo que jugar con la fe pública, más todavía en tiempos como los que corren, donde está tan cuestionada y al interior de un proceso en el que mucha gente ha puesto tanta fe, es algo delicado, reprochable, grave”.

Lee también: “Sin esa gran mentira no sería constituyente”: Oficialismo pide que Rojas Vade renuncie a la vicepresidencia de la CC

Agregó que de esto “hay que sacar las lecciones y el aprendizaje para el futuro” de la Convención, empezando por entender que este órgano tiene “mucha gente del mundo independiente que no tiene experiencia en lo público, ni partidarias ni en el Estado”.

Algunos de los constituyentes llegaron al órganos por representar realidades locales, regionales y puntuales y “algunos como el pelao Vade llegaron representando directamente el estallido. O sea todo su conocimiento público proviene de Plaza Italia”, manifestó el periodista.

“Muchos llegaron con un ímpetu muy radical, y de alguna manera con una sensación de poseedores de una pureza que al resto no le concedían y quiero creer que este suceso indeseable nos va a permitir construir un cause de mayor comprensión de unos a otros”, enfatizó Fernández.

Lee también: Convencional Rodrigo Rojas Vade admite que no tiene cáncer: “No fui capaz de decir la verdad de mi diagnóstico”

Al ser preguntado si este hecho es tan grave como para que Rodrigo Rojas Vade renuncie a su cargo, Fernández señaló que “él mismo lo planteó así y yo creo que es complicado, o sea, me pongo en su propio pellejo. Es complejo para alguien que empieza a cargar con esta mentira, participar con personalidad en una Convención Constitucional”. Comentó además que no “tiene claridad” de cuál es la solución legal para llevar adelante.