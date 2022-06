La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección contra el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez y Mejor Niñez debido a la existencia de más de 14 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) en listas de espera de tratamientos ambulatorios.

“Desafortunadamente, no observamos acciones concretas destinadas a resolver esta grave situación que afecta significativamente los derechos de los más de 14 mil NNA que esperan ingresar a programas de atención a pesar de que existe una disposición judicial”, dijo la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

En entrevista con CNN Chile, la abogada sostuvo que el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, la subsecretaría de la Niñez y el Servicio Mejor Niñez, tienen el deber de “asegurar y garantizar el ejercicio de los derechos de estos NNA”.

Para la defensora de la niñez, “la respuesta no puede ser que no tengan la oferta suficiente para poder atender, porque eso significa que tenemos un sistema proteccional que no responde a las necesidades de aquellos NNA a los que debe servir“.

“Yo no quisiera como defensora de la Niñez tener que estar recurriendo a los tribunales de justicia para que las instituciones del Estado hagan su trabajo, ya que debiera estar instalado en quienes lideramos instituciones públicas el saber que tenemos que responder a nuestras obligaciones legales”, agregó.

Muñoz recalcó que la situación “no implicó respuestas efectivas”. “Incluso, nosotros pedimos que se nos reportara un plan de acción, una planificación, porque obviamente muchas veces uno entiende que no se pueden cambiar las cosas de un día para otro, pero tampoco hubo eso”.

Finalmente, la abogada manifestó que “se trata de casos en los cuales se ha denunciado alguna vulneración de derechos que ha sido conocida por el tribunal y, por lo tanto, se dispone el ingreso a programas donde se debe evaluar la situación específica de ese niño”.

“Si yo denuncio la vulneración de un derecho hoy, pero resulta que el programa evalúa e interviene un año después, las posibilidades de que esa vulneración se haya incrementado o cronifique son evidentes“, cerró.