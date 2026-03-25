Parisi arremete contra la gestión de Kast en combustibles: “Está bien que se quieran parecer a Milei, pero Chile es distinto a Argentina”

En conversación con CNN Chile Radio, el líder del Partido de la Gente cuestionó el alza de combustibles y la estrategia fiscal del Ejecutivo. Parisi calificó las medidas como un "bofetazo" a la clase media y llamó al presidente José Antonio Kast a implementar un plan de austeridad que incluya un tope salarial de $5 millones para todos los funcionarios públicos.

En una profunda revisión de las primeras semanas de la administración de José Antonio Kast, el excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, criticó la celeridad del Gobierno para traspasar el alza internacional de los combustibles al bolsillo de los ciudadanos.

Según el economista, el Ejecutivo ha actuado con una “urgencia” innecesaria que no reconoce la transitoriedad del fenómeno global.

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¿Qué dijo Franco Parisi sobre el manejo económico?

Para Franco Parisi, el ajuste fiscal y el alza de precios representan una “bofetada a la clase media”. El líder del PDG argumentó que el precio del petróleo WTI y sus proyecciones a futuro indican una tendencia a la baja, por lo que el Gobierno debió haber contenido el impacto a través del MEPCO en lugar de apresurar el alza.

“Esta situación coyuntural es un problema de oferta por lo que ocurre en la guerra. Traspasar esta emergencia es una torpeza porque está dañando a la clase media y a la clase media emergente”, señaló en CNN Chile Radio.

Asimismo, lanzó un dardo directo a la inspiración ideológica que algunos sectores atribuyen a la actual administración: “Está bien que se quieran parecer a Milei, pero Chile es distinto a Argentina en todos los conceptos”.

En esa línea, Parisi cuestionó que el “apretarse el cinturón” sea una exigencia exclusiva para los ciudadanos y no para el aparato estatal. Propuso que el presidente cumpla su promesa de campaña de reducir el gasto político:

“El líder del país debe hacer el gesto de bajarle el sueldo a todos sus funcionarios y que nadie gane más de 5 millones de pesos. No puede ser que el cabro que maneja el Uber pague los costos de la crisis, pero las autoridades sigan con sueldos de 8 o 10 millones”.

#CNNChileRadio | Franco Parisi sobre el gobierno de José Antonio Kast y su gestión de la crisis de combustibles: “Ha faltado diálogo y humildad, está bien que se quieran parecer a Milei, pero Chile es distinto a Argentina en todos los conceptos” 📡 https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/RmSsJGw6GT — CNN Chile (@CNNChile) March 25, 2026

Independencia política y el caso Bachelet

Respecto a la posición de la bancada del Partido de la Gente en el Congreso, Parisi fue enfático en señalar que se mantienen distantes tanto del oficialismo como de la oposición tradicional. “A nosotros nos interesa la gente, no la discusión de la elite entre izquierda y derecha. No estamos por revanchismos ni ‘fachos’ ni ‘comunachos’”, afirmó, destacando que el apoyo a proyectos gubernamentales dependerá exclusivamente del beneficio social, como ocurrió con la inclusión del transporte escolar en los recientes subsidios.

Consultado sobre el retiro del apoyo gubernamental a la candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU, Parisi consideró que el presidente Kast actuó bajo presión de los sectores más radicales de su coalición. Aunque no se opone a la postulación de la expresidenta, sostuvo que el financiamiento no debería provenir de las arcas fiscales.

“Si una persona de esa estatura quiere postular a un premio laboral, yo creo que no hay que restarse, pero sin recursos públicos. Que el financiamiento lo levante la misma candidata”, concluyó, calificando además como “irrelevante” para su colectividad las posibles represalias políticas que el Partido Socialista ha advertido tras esta decisión.

Finalmente, Parisi hizo un llamado a la “humildad” del gabinete ministerial, instando a un diálogo más fluido con las bancadas parlamentarias para evitar que la crisis de los combustibles derive en una movilización social mayor.