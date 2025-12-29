Para prevenir quemaduras: Coaniquem llama a no comprar ni usar pirotecnia

En Entrevistas CNN, Carmina Domic, subdirectora de docencia Coaniquem, conversó sobre los peligros del uso de pirotecnia.

Este 2025, Coaniquem lanzó una nueva versión de la campaña “No más Fuegos Artificiales”, emblemática iniciativa que busca prevenir quemaduras por uso de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año.

Esta campaña, vigente por más de tres décadas, ha sido clave para reducir en un 91% las quemaduras por fuegos artificiales en menores de 15 años desde la promulgación de la Ley 19.680 en el año 2000.

En Entrevistas CNN, Carmina Domic, subdirectora de docencia Coaniquem, sostuvo que esta ley representó “un cambio muy importante para el cuidado de nuestras familias y principalmente de nuestros niños y niñas”.

“Al no tener la posibilidad de usarlo de manera fácil, el fuego artificial, que es un peligro y que todos ellos contienen pólvora, hemos podido disminuir afortunadamente la cantidad de casos de quemaduras que la mayoría de las veces son muy graves”, agregó.

Recalcó que “todo fuego artificial, y esto es algo muy importante que no debemos olvidar, es peligroso porque todos contienen pólvora. Una vez que encendemos un fuego artificial, ya sea que lo manipule un adulto o un niño, este fuego artificial es incontrolable“.

Mira la entrevista completa