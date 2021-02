Valeria Alejandra Villegas Mayor (PR) de la lista del Apruebo, Germán Ríos San Martín (IND) de la lista Independientes por una nueva Constitución, y Leroy Nicolás Ibáñez Huenur (RN) de la lista Vamos por Chile, fueron parte de un nuevo capítulo de Aquí se Debate.

Los candidatos a constituyentes por los distritos 13, 21 y 18, respectivamente, abordaron aquellos derechos sociales que deberían quedar consignados en la nueva carta magna, además del rol del Estado y de privados en ellos.

Al respecto, Villegas planteó que “es sumamente necesario terminar con el rol subsidiario del Estado, y para aquello establecer un rol de un Estado garante de derechos sociales, y en este sentido incorporar de manera expresa el derecho a la educación, salud, vivienda y a un verdadero sistema de previsión social”.

En cuanto a la educación, la candidata detalló que debería ser una “no sexista, laica, gratuita en todos sus niveles formativos, y por supuesto que no tener exclusiones de raza, condición social y de autodeterminación sexual”.

Respecto de la participación del mundo privado en esta materia, Villegas indicó que “ya hemos visto cómo actúan los privados en cuanto a estos derechos, y lo que hemos visto de verdad es que han sido un nicho de negocios“. Por ello, “en esta nueva concepción de Estado, lo que la ciudadanía exige (…), es que justamente estos (derechos) sean concebidos como derechos y no como servicios, no como bienes de consumo”.

Por otro lado, Ríos señaló que “en la Constitución se habla sobre garantizar el acceso a la salud, pero en la teoría vemos obviamente que no es así. Hay un descontento social gigante en el servicio público de salud independientemente de que exista el privado o no. Cómo va a ser posible que se invierta más plata del PIB en armas que en educación y salud juntos”, emplazó. “Ahora a la pandemia nos demostró que las armas no se comen”.

“Para mí no hay ningún problema que exista la (salud) privada. Pero si existe la privada, entonces que el sistema público garantice que todas las personas van a tener el mismo acceso a la salud (…), todos somos seres humanos y ninguno es más que otro“, añadió.

“No me opongo que haya un ente privado en el tema salud, pero que la fiscalización del Estado sea como corresponde y se pueda dar una atención digna a cada persona”, concluyó Ríos sobre el tema.

Sin embargo, Ibáñez declaró que “lo primero que debemos mantener y observar es que la eficiencia posibilitaría un mejor gasto y una mejor redistribución de los gastos”, es decir, “el Estado debe desconcentrar financiamiento desde el poder Ejecutivo hacia entidades con personalidad jurídica propia, como lo son las municipalidades, y éstas transformarlas en gobiernos locales”.

A este planteamiento, Villegas respondió que “el colega (Ibáñez) señala que producto de las políticas públicas no podría generar redistribución (…), pero la verdad es que una cosa son las políticas públicas y otra cosa es cómo está concebido el rol del Estado en esta actual Constitución (…) que impide que se genere este entramado”.

“Hemos visto que ya las políticas públicas han quedado chicas en relación al gran desafío que hoy Chile tiene de llegar a toda la población con estos derechos, así quedo demostrado en el estallido social”, sentenció Villegas.