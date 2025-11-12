Palacios dice que alcaldes de ChV en cierre de campaña de Kast es en respaldo a la derecha: “Se mantiene mi apoyo a Matthei”

En conversación con CNN Chile, el alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, además detalló que apoyará a Johannes Kaiser en caso de que pase a segunda vuelta, advirtiendo sobre el “riesgo para el futuro del país” ante una eventual administración de izquierda.

Este miércoles, José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), defendió la participación de varios jefes comunales de Chile Vamos en el cierre de campaña del candidato presidencial José Antonio Kast.

En conversación con Hoy Es Noticia, Palacios señaló que la intención no era solo apoyar a Kast, sino a “todos los candidatos que representan a la derecha”.

El dirigente sostuvo que la presencia de los jefes comunales en la actividad constituye “una señal de apoyo” y una muestra de unidad anticipada dentro del sector político.

“El gesto de unidad hay que darlo ahora, no en segunda vuelta”, afirmó.

Palacios enfatizó que el respaldo a Kast no implica un abandono de otras candidaturas del bloque.

“Se mantiene mi apoyo a Evelyn Matthei. Mañana vamos a participar en su cierre de campaña”, señaló, destacando la intención de reforzar la coherencia y fuerza del sector de cara a las elecciones.

Respecto a un eventual paso de Johannes Kaiser a segunda vuelta, el presidente de Amuch aseguró que “contará con todo nuestro apoyo”, reiterando la necesidad de fortalecer la derecha ante lo que calificó como “el riesgo para el futuro del país” si se llegara a una administración de izquierda.

En este sentido, Palacios expresó su preocupación ante la posibilidad de que una candidata comunista llegue a La Moneda: “Estoy realmente asustado. Hay que fortalecer el sector”.

Incluso comparó algunas de las promesas de la candidata Jeannette Jara con discursos previos de Hugo Chávez antes de ser electo en Venezuela, sugiriendo paralelos en las propuestas.

“Tenemos la convicción de que hay que fortalecer nuestro sector político, porque está en riesgo el futuro de nuestro país”, puntualizó, subrayando que la unidad dentro de Chile Vamos es prioritaria en esta etapa de la campaña electoral.