Pablo Basadre sobre su libro “Monsalve”: “Contiene hechos, no apreciaciones personales”

En Entrevistas CNN, el periodista entregó detalles sobre su nuevo libro. “Estuve investigando el caso durante todos estos meses desde que apareció publicado en La Segunda el 17 de octubre del 2024”.

Pablo Basadre entrevistó a más de 50 fuentes y revisó 6.287 páginas de declaraciones, diligencias de la Fiscalía y peritajes, entre documentos, para escribir Monsalve, la historia de la caída del Subsecretario del Interior.

La investigación del periodista recoge la investigación que inició en la Fiscalía Centro Norte en octubre del 2024, cuando una funcionaria del gobierno denunció al médico por presuntos delitos sexuales.

“Se me acercó la editorial en algún minuto y me plantearon la idea de hacer un libro en un formato que se llama instantbook, que es un libro que recoge casos o procesos judiciales que están en curso, que no han concluido todavía. Hay poca costumbre en Chile sobre ese formato de libros”, agregó.

En esta línea, el periodista aclaró que es un libro que “contiene hechos, no apreciaciones personales, y hay mucha información que no consideré en el libro, porque creo que pertenece más a la esfera de su vida privada, de ambos, y es la manera en que yo creo que se debe trabajar”.

