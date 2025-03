Ottone no cree que se genere una alianza entre Matthei y la derecha más conservadora

Ernesto Ottone, Doctor en Ciencias Políticas, analizó en CNN Chile la carrera presidencial.

Ernesto Ottone, Doctor en Ciencias Políticas, analizó la carrera presidencial en Hoy Es Noticia de CNN Chile, en medio del debate generado entre la abanderada de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei, y el secretario general del Partido Socialista (PS), quien planteó que “Matthei y sus estrategas ven la necesidad de zurcir rápidamente, con hilo de saco, un acuerdo con la ultraderecha”.

Consultado sobre si la exalcaldesa de Providencia debería buscar más alianzas con el centro que con sectores conservadores, el académico planteó que “es natural que Matthei desee ganar las elecciones” y destacó los valores en su gestión.

“No me parece bien un gobierno de coalición con la ultraderecha. No me parece bien, porque, primero, están ubicados en lugares distintos respecto a lo que está pasando en el mundo (…) Y Chile va a tener que actuar en ese escenario. Y segundo, si la derecha democrática, la derecha que se ha integrado durante años en la construcción democrática, se alía y llega a una coalición con la ultraderecha, con el pensamiento que tiene la ultraderecha, yo creo que eso es malo también para esa derecha democrática”, expresó.

Desde su perspectiva, en los países donde se ha ensayado esa situación, el resultado ha sido que los partidos de derecha democrática han desaparecido o se han empequeñecido mucho, y los partidos de ultraderecha han tomado la hegemonía. Por tanto, reiteró que “no lo es adecuado”.

En cuanto a los dichos del secretario general del PS, afirmó que “no creo que se vaya a producir esa alianza” y argumentó que esto se debe a que la ultraderecha tiene un proyecto distinto al de la derecha democrática.

“Tú no puedes aliar fuerzas de centro con fuerzas de ultraderecha. Puedes hacer una alianza de centroizquierda o de centroderecha, pero no te puedes ir con la ultra. Y yo creo que el error que se cometió en el lado de la izquierda fue cuando la centroizquierda democrática llegó a acuerdos con partidos que no tienen una visión democrática”, cerró.