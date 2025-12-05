Ossandón y la estrategia de Kast en los debates: “No cambia la aguja, pero podría acortar la distancia”

Consultada en CNN Prime sobre los cuestionamientos al desempeño de José Antonio Kast en los debates, la diputada de RN Ximena Ossandón afirmó que “no creo que cambie la aguja, pero efectivamente podría acortar la distancia que existe”.

La diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, comentó en CNN Prime el segundo tiempo de la carrera presidencial.

Consultada por la estrategia de José Antonio Kast y por los cuestionamientos que ha recibido el abanderado del Partido Republicano respecto de la evasión de respuestas en los debates, la parlamentaria señaló que ha sido una táctica que ha utilizado “todo el tiempo”; sin embargo, pasaba desapercibida ante la gran cantidad de candidatos.

“Es su comando quien hoy día tiene que evaluar si esa estrategia, en una segunda vuelta, tiene tanto efecto como en la primera. Encuentro que es tan fácil contestar las preguntas, porque no digamos que los periodistas han sido muy ingeniosos”, planteó.

Aun así, no cree que ello cambie de manera significativa el resultado de los comicios del 14 de diciembre, aunque sí podría disminuir la brecha con la carta presidencial del oficialismo, Jeannette Jara.

“Yo, si fuera él, contestaría. No creo que cambie la aguja, pero efectivamente podría acortar la distancia que existe, y para nosotros es sumamente importante. Ojalá acercarnos lo más posible al 62% por el Rechazo y no alejarnos de él”, manifestó.

El martes 9 de diciembre, a las 21:00 horas, se realizará el último debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), instancia donde los aspirantes a La Moneda podrán exponer sus propuestas.