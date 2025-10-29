Ossandón dice que es un “error” que Matthei no diga que apoyaría a Kast en segunda vuelta

Consultado en CNN Prime sobre si es un error que Matthei aún no haya dicho que votaría por Kast en caso de no pasar a segunda vuelta, Ossandón respondió: “Sí, porque es evidente que todos los que apoyamos a Matthei hemos dicho públicamente que vamos a apoyar a Kast”.

El senador y militante de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, analizó en CNN Prime la carrera presidencial y la controversia provocada por el jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien tildó a la administración del Presidente Gabriel Boric de “un gobierno atorrante que no ha sido capaz de entregar soluciones concretas a los chilenos”.

Desde su perspectiva, “tratar de atorrante a las personas es un insulto, este es un gobierno amateur que es distinto”, y subrayó que, en la recta final de las elecciones del 16 de noviembre, “no se puede cometer un error así de una persona que además es de segunda línea, porque la candidata es la primera línea”.

Respecto al momento electoral, comentó que “está difícil”, aunque, pese a ello, sigue “abierta” la posibilidad de repuntar.

En cuanto a las cartas presidenciales de la oposición, destacó que “la campaña de José Antonio Kast ha sido impecable”, y agregó que esto se suma a que la mayoría de la población quiere que el próximo gobierno sea de derecha, tipo “Bukele”, según los resultados de la encuesta CEP. Por tanto, sostuvo que es importante ganar al votante que no tiene identificación política.

Además, comentó que en este último periodo Johannes Kaiser ha crecido bastante.

En cuanto al perfil de los candidatos de la oposición, describió: “Kast es mucho menos moderado que Matthei, pero tampoco es un fanático como lo venden. Él tiene clarísimo que si gana tiene que abrirse”.

En un eventual escenario en que Kast pasara a segunda vuelta, adelantó: “Yo no solo voy a votar, voy a trabajar con él”.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si es un error que Evelyn Matthei aún no haya dicho que votaría por Kast en caso de no pasar a segunda vuelta, respondió: “Sí, es un error, porque es evidente que todos los que apoyamos a Matthei hemos dicho públicamente que vamos a apoyar a Kast. Cómo ella no lo va a apoyar y qué tiene de malo… No tiene otra alternativa. No sé quién le recomienda eso, porque no le afecta en nada”.

Finalmente, remarcó que Matthei, por su trayectoria, no votaría por la militante del Partido Comunista (PC) Jeannette Jara.