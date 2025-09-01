Ossandón asegura que de ser invitado a un eventual gobierno de Kast, “pondría condiciones” para sumarse

En conversación con CNN Chile, el senador señaló que solo participaría si tiene plena autonomía para impulsar sus ideas y si el proyecto de gobierno se basa en el diálogo.

El presidente del Senado, José Manuel Ossandón, se refirió a la posibilidad de integrar un eventual gobierno encabezado por José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, de cara a las elecciones presidenciales de 2025.

En conversación con Tolerancia Cero, Ossandón si bien no cerró la puerta a una eventual colaboración, fue enfático en poner condiciones en caso de que un escenario así sucediera.

“Si me ofreciera que jamás lo va a hacer, y no creo que me guste tampoco, lo primero que haría, como lo hice con el presidente Piñera, le pondría condiciones“, afirmó.

El senador también remarcó que su disposición a sumarse dependerá de la autonomía y el espacio que tenga para implementar sus ideas: “Si puedo yo desarrollar lo que yo pienso sí, si voy a ser un títere de lo que me digan, no”.

Respecto al tipo de gobierno que esperaría para dar su apoyo, Ossandón fue claro: “Me sumaría siempre y cuando yo vea que el gobierno en sí es un gobierno que va a ser capaz de hablar”.

El senador apuntó así a la necesidad de diálogo político y transversalidad, factores que considera clave en la gobernabilidad del país.