Ossandón afirma que “Jara no es una candidata muerta” en una segunda vuelta

La diputada afirmó que los constantes cruces entre el mandatario y el candidato republicano responden a que es solo contra él que la abanderada oficialista tiene chances, asegurando que la exministra tiene aún oportunidades de dar pelea en el balotaje independiente de lo que hoy plantean las encuestas.

El 16 de noviembre la ciudadanía elige al próximo presidente o presidenta de Chile en un nuevo proceso eleccionario. En esta carrera, según indican las diferentes encuestas de opinión, serían Jeannette Jara (Unidad por Chile y DC) y José Antonio Kast (Partido Republicano y Partido Social Cristiano) quienes se proyectan como los que disputarán la segunda vuelta.

Sin embargo, en Chile Vamos siguen confiados en que será Evelyn Matthei quien pase al balotaje, apuntando incluso a que no creen lo que reflejan las encuestas y estudios sobre las presidenciales.

Sobre esto habló la diputada Ximena Ossandón (RN) en conversación con Hoy Es Noticia, abordando en primer lugar lo que fue el desempeño de la exalcaldesa en el más reciente debate telivisivo. “Mi primera impresión fue en general ‘qué debate más plano’, por decirlo así. Sentí que uno se perdía la oportunidad de diferenciarse, de ser un poco más dura. Pero pasa que Evelyn Matthei cuando es muy dura, la critican por dura; cuando no dice nada, la critican”, comentó.

Destacando el planteamiento de propuestas por parte de su candidata, la parlamentaria expresó que de todas formas reflejó un ánimo más conciliador y moderado.

“Jara no es una candidata muerta”

Por otro lado, se refirió a las críticas cruzadas que mantiene el Presidente de la República, Gabriel Boric, y el abanderado republicano, algo que a juicio de Ossandón responde a que “le conviene” que la candidata oficialista dispute una segunda vuelta con candidatos extremos.

“El Presidente Boric es muy astuto y lo que está haciendo es justamente eliminar a Evelyn Matthei de la ecuación, porque sabe que si existe un milagro en la segunda vuelta se puede dar con José Antonio Kast y no con Evelyn Matthei, dado el conglomerado que nosotros hemos conformado”, señaló, agregando que si fuera Johannes Kaiser quien subiera, sería él el blanco de ataques.

En ese sentido, acotó que no está todo terminado para la abanderada oficialista, sobre todo a la luz de algunas encuestas que le dan un porcentaje considerable de cara al balotaje.

“Jeannette Jara no es una candidata muerta. Recordemos que hay encuestas que dicen un 30%, otras, como la Cosa Nostra, que dicen 36%. O sea, estamos hablando de más de cuatro millones de votos, cinco millones de votos, lo cual es muchísimo para una candidata de izquierda y sobre todo comunista”, afirmó.