Landerretche y el “peligro” de Kast: “Mala señal internacional”, no es “demasiado competente” y tiene “posturas extremas”

Ya habiendo hecho público que votará nulo el 16 de noviembre próximo, el economista y académico profundizó en Influyentes sobre cómo ve la candidatura del republicano, respecto de quien afirma que sería "una muy mala idea" que fuera presidente. Además, explicó por qué tampoco entrega su respaldo a Matthei, quien estaría recibiendo respaldos desde algunos desencantados de centroizquierda.

Amplio revuelo generó en su momento las declaraciones de Óscar Landerretche sobre la candidatura de Jeannette Jara (Unidad por Chile), a quien no apoyará en la presidencial por considerar su proyecto “más radical”.

El economista y académico profundizó sobre su crítica a la centroizquierda actual, al programa de Jara y porqué prefiere votar nulo antes de, como otras figuras de la centroizquierda, apoyar a Evelyn Matthei.

Por un lado, Landerretche abordó las críticas que hace a su propio conglomerado, el Partido Socialista, con quien ha mostrado discrepancias desde que optaron por respaldar a Alejandro Guillier en 2017 en vez de alguna de las cartas del propio sector.

“Me parecía un error. Después, lo que se hizo en el primer proceso constituyente me pareció un error. Después, lo que se hizo de plegarse simplemente al proyecto, desde mi punto de vista, medio anarquista del Frente Amplio… un error. No sé, estoy en desacuerdo con lo que están haciendo. Y lo que me mantiene adentro del partido es una cuestión histórica”, afirmó.

En ese sentido, Landerretche ha sido uno de los pocos que desde esta vereda no han salido a entregar su respaldo a alguien más; mientras otros ven como buena alternativa a Evelyn Matthei (Chile Vamos- Demócratas- Amarillos), él prefiere votar nulo. Lo cual no es azaroso: “Timeo Danaos et dona ferente“, contestó. “Una frase que viene de la Eneida, una frase clásica, en el contexto de la guerra de Troya. ‘Temo a los griegos aunque traigan presentes’. Yo creo que si Evelyn Matthei ganara la presidencia probablemente va a gobernar con Kast y Kaiser”.

Para el economista el principal peligro también en el caso de un triunfo de Matthei es la presencia de Kast: “creo que es muy mala idea que José Antonio Kast sea presidente de Chile, es una mala señal internacional, no creo que sea una persona demasiado competente, y creo que tiene posturas extremas de las cuales no se ha retractado”.

Asimismo, la crítica que tiene sobre el abanderado republicano es que significaría un “experimento” en tanto “proyecto político de extremos” que siguen la lógica de la batalla cultural, algo que a su juicio es “una cosa bien infantil”. “No creo que Chile necesite más de eso. Ya lo tuvimos. Seguir en eso, en la versión de derecha de eso, es malo para el país”, aseguró.