“Operación Apocalipsis”: Ministro Gajardo afirma que los $6 mil millones son solo “las cifras iniciales”

El jefe de la cartera de Justicia, de la que depende Gendarmería, aseguró que durante la audiencia de formalización se conocerá el panorama completo de cuánto dinero movilizó la red de corrupción recintos penales.

Con 44 gendarmes detenidos terminó la “Operación Apocalipsis” que lideró el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, en un caso fundamental en la lucha contra la corrupción al interior de los recintos penitenciarios.

Sobre esto habló en CNN Prime el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, además de profundizar en los detalles de la reforma que impulsa el Gobierno.

Para el secretario de Estado este caso devela un fenómeno “del que teníamos luces” pero que no había podido dimencionarse hasta la fecha.

“Esta operación, que es fruto de una larga investigación, fruto de una decisión que tomamos el 2023, gracias al trabajo coordinado con el fiscal Valencia”, destacó Gajardo. En ese sentido, evitó criticar al antecesor de Valencia, Jorge Abbott, a quien también le solicitaron estas acciones cuando lideraba la Fiscalía.

La “Operación Apocalipsis” buscó desbaratar la red de corrupción al interior de recintos penales en distintas regiones del país, donde los funcionarios de Gendarmería facilitaban diversos productos o servicios a los internos, que iban desde teléfonos celulares hasta el poder usar baños para tener relaciones sexuales.

Este viernes se lleva a cabo la audiencia de formalización de los detenidos, 44 de ellos funcionarios de Gendarmería, instancia en que se espera se conozcan más atencedentes sobre cómo operaba esta red criminal y a cuánto ascienden los montos que manejaron.

En esa línea, Gajardo afirmó que los $6 mil millones de los que se habla preliminarmente “son las cifras iniciales”, pues aún queda por ver el total en la audiencia de formalización.

“El viernes se va a conocer en la audiencia de formalización el recuento de todo el efectivo que se logró incautar en el operativo de la madrugada del martes. Y eso es una gran cantidad de millones de pesos que tenían los funcionarios de Gendarmería en su poder en efectivo”, aseguró el ministro de Justicia.

Además de los montos que ya se dieron a conocer, correspondientes a transacciones bancarias, Gajardo detalló que se congelaron 183 cuentas corrientes, vehículos y propiedades. “La operación marca un antes y un después”, agregó.