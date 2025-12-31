Ola de calor y problemas para dormir: ¿Cómo regular el sueño ante las altas temperaturas?

En CNN Chile Radio, el Dr. Eduardo Vázquez conversó sobre las implicancias del calor en el sueño y entregó recomendaciones para dormir mejor.

La ola de calor que afecta a gran parte del país no solo complica las jornadas diurnas, sino también el descanso nocturno.

Dormir mal por las altas temperaturas se ha vuelto una queja frecuente, con despertares constantes y sensación de cansancio al día siguiente.

En CNN Chile Radio, el académico de la Facultad de Medicina y miembro del Centro de Sueño UC UC Christus, Eduardo Vázquez, sostuvo que la temperatura del dormitorio cumple un rol clave en la calidad del descanso.

“Para que podamos mantenernos dormidos de buena manera, debería mantenerse un rango idealmente entre 16 y 20 °C de temperatura en la noche”, dijo, aunque afirmó que “hasta 24 °C probablemente no sea mayor problema, pero el ideal es ojalá mantenerlo cercano a los 20 °C”.

Detalló que durante la noche el cuerpo experimenta cambios fisiológicos necesarios para dormir bien: “Nuestra temperatura central baja, y eso nos permite mantener la neurofisiología de nuestro sueño funcionando perfecto”. Sin embargo, cuando el ambiente es demasiado cálido, “lo que vemos es que se empieza a fragmentar el sueño, se hacen más interrumpidos y se acorta el tiempo total de sueño”.

Dormir mal no solo se traduce en cansancio, ya que, según Vázquez, una noche de mal descanso puede generar efectos inmediatos al día siguiente. “Lo primero que empiezo a notar son alteraciones en mis funciones ejecutivas”, afirmó, lo que se manifiesta en “capacidad de concentración, dificultad para mantener la atención en forma sostenida, más impulsividad y más problemas de regulación emocional”.

A esto se suman impactos en la salud física, puesto que “vemos alteraciones a nivel cardiometabólico, sube más la glicemia en la mañana”, advirtió, junto con “una vulnerabilidad cardiovascular también y ando con la presión un poquito más alta”. Si estas situaciones se repiten, agregó, “se asocia a más riesgo de hipertensión arterial, resistencia a la insulina, diabetes mellitus y más riesgo de problemas de salud mental”.

Recomendaciones para dormir bien

Vázquez entregó algunas recomendaciones para enfrentar las noches calurosas. Una de ellas es “ ojalá ducharse en la noche antes de acostarse con agua más tibia ”, ya que “nos ayuda a bajar nuestra temperatura central y eso nos permite iniciar el sueño con un poco más de facilidad”.

También sugirió mejorar la ventilación del dormitorio y reducir la ropa de cama , además de “siempre ojalá descubrir las manos y los pies , que son lugares que ocupamos para perder calor en la noche”.

El especialista también recalcó la importancia de mantener hábitos regulares de sueño. “Históricamente siempre ha existido la tendencia a que no se prioricen las horas de sueño”, sostuvo.

Mira la entrevista completa