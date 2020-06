La diputada Paulina Núñez (RN) se refirió este viernes al avance de las negociaciones con el gobierno por el proyecto de postnatal de emergencia, el que es impulsado de manera transversal tanto por diputadas del oficialismo como de oposición.

“Tengo plena convicción que el gobierno no puede seguir guardando silencio por una incertidumbre que tienen miles de mujeres”, señaló la legisladora en entrevista con CNN Chile. En la misma línea, agregó que “tenemos la responsabilidad de recuperar el diálogo con el gobierno y poder acercar posiciones”.

Lo anterior, porque tiene la convicción de que “nuestro proyecto es el más efectivo para darle respuesta a las familias que se encuentran en esta posición“.

Es por eso que adelantó que “si el gobierno quiere presentar su propio proyecto, estamos dispuestos a abandonar las firmas del postnatal de emergencia con tal de que se amplíe el postnatal para aquellas mujeres que se les venció en plena pandemia”.

Residencias sanitarias

El recién pasado jueves se confirmó que el ministro de Desarrollo Social, Cristian Monckeberg, dio positivo por COVID-19 una prueba de PCR. Al respecto, la diputada Núñez, esposa del secretario de Estado, señaló que “estamos bien, cumpliendo con nuestra cuarentena obligatoria”.

“Entramos en un aislamiento dentro de nuestro hogar”, señaló la parlamentaria RN, quien aseguró que no han presentado síntomas. “Yo me siento bien. Me practiqué un PCR, esperaré cuando corresponde el resultado y lo informaré”, agregó.

Además, Núñez descartó la posibilidad de que recurran a una residencia sanitaria, como lo hizo el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien también está contagiado y señaló que tomó esta alternativa debido a que en su casa hay personas con enfermedades preexistentes.

“La necesitan personas que tengan menos comodidades de las que tenemos nosotros en nuestro hogar“, explicó, junto con manifestar que “no sé cuál es la distribución dentro de su hogar, con cuántas personas vive, si efectivamente necesita más o menos espacio. En el caso nuestro, cada uno esta dentro de su pieza. Vivimos los dos y por lo tanto tenemos suficientes comodidades como para estar acá y que otras personas con menos recursos ocupe la residencia sanitaria”.

Finalmente, concluyó que “las residencias sanitarias tienen que ser ocupadas por quienes tienen menos posibilidades de tener comodidades y evitar contagiar al resto del grupo familiar”.

Sacar fondos de la AFP

Sobre la propuesta que realizó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de que las personas puedan retirar el 10% de sus fondos de las AFP, Paulina Núñez apuntó que “es una respuesta un poco a tontas y a locas”

“Sabemos que las personas necesitan recursos”, reconoció junto con matizar que “también sabemos que en nuestro país tenemos un profundo problema con las jubilaciones, porque son indignas en muchos de los casos”.

“El Ejecutivo no puede guardar silencio y tiene que entregar una posición y tiene que abrirse a revisar. No me parece justo que hable del 10%”, añadió.

Rol de la oposición

En tanto que sobre el papel que ha jugado la oposición en la pandemia, la diputada destacó que “no ha estado a la altura, lo vemos hoy cuando se esta pidiendo un acuerdo para poder definir en qué vamos a gastar los recursos”.

“Han entrado en el ridículo de estar presentando comisiones investigadoras cuando todos sabemos que hoy tenemos que enfocarnos en enfrentar esta crisis”, cuestionó.