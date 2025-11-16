Núñez (PC) afirma que el liderazgo de Kast está “fatigado” y su jefe de campaña responde

El jefe de campaña de Kast, Martín Arrau, respondió al senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, quien afirmó que el liderazgo de José Antonio Kast se encuentra "fatigado".

El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, se refirió en Tolerancia Cero de CNN Chile a la articulación de las nuevas derechas.

Respecto a la coyuntura política, el legislador considera que la clave de la segunda vuelta es convocar a la “unidad nacional” para quienes consideren que la “derecha gobernando es un riesgo”, ya que plantea la posibilidad de alcanzar acuerdos con personas que piensan distinto, pero que también comparten la defensa de la democracia.

“Hagamos el análisis sociológico, yo no tengo ningún problema, discutámoslo. Es evidente que en el mundo hay un ciclo de expansión de la derecha en sus rasgos más brutales, no tengo ningún temor en decirlo, con lo que pasó en Estados Unidos. Pero, obviamente, en Chile los procesos políticos locales, particularmente la derrota del proceso constitucional y la salida frustrada —entre comillas, porque al final no conllevó un cambio institucional de todo lo que fue el estallido social—, generan un momento de declive de las fuerzas sociales y políticas más progresistas”, sostuvo.

En ese contexto, Núñez aseguró que la segunda vuelta aún no está resuelta y consideró que, en este proceso electoral, “José Antonio Kast es un liderazgo que llega fatigado”.

Tras estos dichos, el jefe de campaña de Kast, Martín Arrau, respondió que el liderazgo del candidato está “bastante potente”.

“Uno recorría y en todas las palomas aparecía José Antonio Kast junto a los candidatos, y nosotros el partido no imprimimos ni una. Con Jeannette Jara no había ningún candidato, porque la escondían”, concluyó.

