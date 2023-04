El senador Daniel Núñez (PC) conversó con CNN Chile sobre el proyecto de ley Nain-Retamal y sostuvo que como está ahora “es un daño para el país que se apruebe, ya que es una ley ambigua, confusa y que va a provocar situaciones que levantarán más cuestionamientos sobre Carabineros, en vez de fortalecerlos. Nosotros vamos a usar las herramientas legales que tenemos, nuestros votos, y si eso no ocurre, tendremos que recurrir al Tribunal Constitucional, que es el espacio que nos queda para demostrar que hay incongruencias evidentes porque está mal hecha”. “No se escuchó a los abogados penalistas que querían opinar, no se escuchó a los organismos de derechos humanos, por ejemplo, a Amnistía Internacional (…), y lo que me parece más grave de todo es que no se escuchó al Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.