“Nos parece raro que no se detectara”: Senadora Sepúlveda por error en cálculo de cuentas de la luz

En conversación con CNN Chile, la senadora y vocera de campaña de Jeannette Jara también reconoció falta de coordinación con el Gobierno y advirtió diferencias en el manejo del presupuesto en salud, educación y agricultura.

La senadora y vocera de campaña de Jeannette Jara, Alejandra Sepúlveda, reconoció en conversación con Hoy es Noticia que existe una falta de coordinación entre el comando y el Gobierno, aunque precisó que comprenden las diferencias de enfoque.

“Hay falta de coordinación en algunos aspectos con el Gobierno, pero entendemos que tienen prioridades distintas a las de nosotros en el comando. Entendemos que vamos por un carril separado”, señaló.

Respecto al proyecto de Ley de Presupuesto, Sepúlveda expresó preocupación por las partidas en salud, educación y agricultura, advirtiendo que serán temas de discusión con el Ejecutivo.

“Nos complica lo que está pasando en materia de salud, educación y agricultura. Son cosas que vamos a tener que discutir, no estar de acuerdo con el Gobierno”, dijo, agregando que actualmente “no existen vasos comunicantes con el Gobierno”.

La parlamentaria hizo un llamado al Ejecutivo a “escuchar a la ciudadanía” y “colocar el presupuesto de la nación donde es necesario”, enfatizando la necesidad de mayor conexión con las demandas sociales.

Polémica por error en cálculo de cuentas de luz

En cuanto al error en los cobros de las cuentas de luz, Sepúlveda calificó la situación como “impresentable” y señaló que “aquí hay responsabilidades políticas y técnicas”.

También expresó sorpresa por la falta de detección temprana del problema: “Nos parece raro que no se detectara”.

Salida de Hirsch desde el comando de Jara

Consultada por la salida de Tomás Hirsch de la vocería del comando, la senadora consideró que se trató de una “descoordinación en el contexto de los cambios”.

Finalmente, sobre la columna de un asesor de José Antonio Kast, Sepúlveda afirmó que “fue un disparo a los pies de Republicanos” y sostuvo que ese sector “tendrá que dar muchas explicaciones”.